Al via “L’Italia dei Due Mari”: incontro on line tra presidenti di Toscana, Lazio, Umbria, Marche, Abruzzo

Al via “L’Italia dei Due Mari”: incontro on line tra presidenti di Toscana, Lazio, Umbria, Marche, Abruzzo

Martedì 8 giugno, alle ore 17.30, i presidenti delle Regioni Toscana, Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo si incontrano in streaming per far partire il progetto ‘L’Italia dei due Mari’. Scopo dell’incontro è quello di mettere al centro del dibattito politico priorità e strategie da portare avanti dalle cinque regioni del Centro Italia sull’uso delle risorse del Recovery Fund, condividendo obiettivi e potenzialità del Next Generation Eu.

Saranno collegati su una piattaforma dedicata la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, e il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti.

L’evento viene trasmesso in streaming sul profilo Facebook della Regione Lazio (https://www.facebook.com/RegioneLazio/)