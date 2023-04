Firenze, in visita Sello Hatang Ceo della Nelson Mandela Foundation

Madiba e Firenze. Un legame con radici profonde. Visita fiorentina di Sello Hatang, Ceo della Nelson Mandela Foundation.

“È sempre bello tornare in una città che ha adottato il nome di Mandela intitolandogli addirittura uno degli edifici più importanti del territorio. Ho visitato scuole, incontrato alunni e istituzioni. Ricevere le Chiavi della città è un onore per me e per la fondazione che dirigo – ha detto Sello Hatang, CEO della Nelson Mandela Foundation che oggi ha incontrato la stampa. Durante la mia permanenza fiorentina abbiamo pensato a come onorare Madiba in occasione del decimo anniversario della sua scomparsa e del centocinquesimo anno dalla sua nascita. Grazie anche all’aiuto che ci danno gli amici della Toscana siamo certi di poter galvanizzare il mondo intero e fare qualcosa di bello in suo onore. Adesso lavoreremo tutti insieme per assicurare che l’eredità di Mandela metta radici nelle nostre famiglie, nelle città e soprattutto per far sì che gli Stati si ricordino di lui promuovendo politiche di pace e riconciliazione. Siamo felici che da una città come questa si possano lanciare le campagne per un mondo migliore: dalla lotta per arrestare il cambiamento climatico a quella per la sicurezza alimentare. Mandela benedisse questo luogo e questa associazione e dopo tanti anni possiamo dire che anche in questo caso ci vide molto bene”.

Non smetteremo mai di impegnarci per costruire nazioni che accettino sempre di più le differenze, che favoriscano unità di intenti e abborriscano nazismo, xenofobia e tutte le altre piaghe che funestano il mondo”. Hatang arrivato a Firenze sabato scorso partirà domani: sabato 1 aprile ha partecipato alla camminata della Uisp e domenica era alla mezza maratona. Lunedì 3 ha incontrato la segretaria della Cgil Paola Galgani nella sede della Camera del lavoro di Firenze, successivamente il Presidente Eugenio Giani e i componenti della giunta regionale. Martedì 4 è stata la volta dj Daniela Mori, presidente del consiglio di sorveglianza Unicoop Firenze; con Sara Funaro assessore pubblica istruzione del Comune di Firenze ha incontrato i ragazzi della scuola “Sassetti Peruzzi”; il consigliere allo sport della città metropolitana Nicola Armentano ha consegnato a Sello Hatang un riconoscimento alla presenza dei rappresentanti del mondo dello sport toscano. Ieri Hatang ha incontrato gli studenti del “Leonardo Da Vinci”, oggi vedrà Luigi Salvadori e Gabriele Gori, Presidente presenti e diretti della Fondazione CR Firenze.

“Siamo ovviamente felici di questa visita – conferma Massimo Gramigni, Presidente dell’associazione Nelson Mandela Forum – e stiamo già lavorando per dare un significato importante a questo 2023 con una serie di iniziative che ci accompagnerà al 5 dicembre, decimo anniversario della scomparsa di Mandela, iniziative che possiamo sostanzialmente raccogliere in 4 gruppi, il primo riguarda quello che faremo noi direttamente all’interno del Mandela Forum per utilizzare ogni occasione per ricordare i valori di Nelson Mandela, il secondo è la disponibilità a fare rete con tutti i soggetti della società toscana e nazionale che voglio ricordare i valori di Mandela in questo decennale della sua scomparsa, il terzo gruppo di iniziative sono quelle che faremo per aiutare la Nelson Mandela Foundation nelle sue campagne di raccolta fondi per le attività della fondazione, è l’ultimo gruppo è quello che vedrà la Mandela Foundation organizzare con noi una iniziativa con una o più figura di levatura internazionale per una riflessione sullo stato dei diritti umani nel mondo”.