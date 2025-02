Firenze, i vini di Podere Capaccia alla Chianti Classico Collection 2025

Come ogni febbraio, il Chianti Classico si prepara a conquistare i riflettori con la Chianti Classico Collection 2025, l’evento di riferimento per stampa e operatori del settore, che si terrà il 17 e 18 febbraio presso la Stazione Leopolda di Firenze.

Oltre 200 produttori presenteranno in anteprima le nuove annate nelle tipologie Annata, Riserva e Gran Selezione, con la possibilità di degustare anche l’Olio DOP Chianti Classico della raccolta 2024.

Tra i protagonisti dell’evento ci sarà Podere Capaccia, storica azienda di Radda in Chianti, rappresentata dalla direttrice ed enologa Alyson Morgan. Presso il tavolo 225, l’azienda proporrà in degustazione il Chianti Classico Annata 2022 e l’IGT Querciagrande 2021, il suo cru più rappresentativo.

“Come ogni anno, attendiamo con entusiasmo questo momento di confronto con il nostro pubblico. La Collection è un’occasione di crescita per noi e per le altre aziende. Siamo particolarmente orgogliosi delle annate che presenteremo quest’anno e non vediamo l’ora di conoscere il riscontro della stampa”, ha dichiarato Alyson Morgan.

Per fissare un appuntamento riservato alla Chianti Classico Collection 2025, è possibile contattare alysonmorgan@poderecapaccia.com.

LA CANTINA

Fondata nel XIII secolo e appartenuta alla famiglia Ginori Conti fino al 1974, la tenuta si è trasformata in un rinomato podere vinicolo. Nel 2010 Herman De Bode ha acquisito la proprietà e avviato una trasformazione radicale: dopo il reimpianto dei vigneti, ha costruito una cantina sotterranea innovativa e restaurato il borgo medievale. Sotto la guida dell’enologa Alyson Morgan e dell’agronomo Donato Alvino, Podere Capaccia ha raggiunto altissimi livelli di qualità, puntando sulla tradizione e sulla cura estrema delle sue uve.

Grazie ai terreni di arenaria, alberese e galestro, le viti godono di drenaggio eccellente e radici profonde. Situati a 550 metri sul livello del mare, i vigneti beneficiano di escursioni termiche notturne anche d’estate, fattore che assicura una maturazione ottimale delle uve.

La produzione limitata nasce dalla selezione rigorosa delle migliori uve, con metodi all’avanguardia che preservano qualità e struttura del vino, esaltando profumi e complessità in ogni bottiglia.