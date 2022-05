FIRENZE – Grazie Campioni: al Puccini una serata con la Fiorentina del 1982

Grazie Campioni. Lunedì 16 maggio al Teatro Puccini di Firenze Lady Radio organizza una serata dedicata alla Fiorentina e alla sua storia.

Alle 18.30 sarà proiettata al maxischermo la partita Sampdoria Fiorentina, alle 21 sarà la volta di “Grazie Campioni” l’evento promosso per festeggiare i viola del 1982 a 40 anni esatti dal terzo scudetto sfumato all’ultimo secondo.

Ci saranno tutti: da Bertoni a De Sisti, da Galli ad Antognoni, da Pecci a Pontello e Tito Corsi.

I biglietti in vendita al teatro Puccini e sul circuito Ticket One sono in via di esaurimento.

Il ricavato sarà devoluto in beneficenza.