Firenze, grande attesa per la discesa della Befana dall’Arcone di piazza della Repubblica

Firenze si prepara a celebrare l’Epifania con uno spettacolo imperdibile a misura di famiglia: lunedì 6 gennaio alle ore 11.30, la Befana e le sue aiutanti si caleranno dall’iconico Arcone di Piazza della Repubblica, regalando una mattinata di magia e divertimento per grandi e piccini.

L’iniziativa è resa possibile grazie alla collaborazione tra Comune di Firenze, Confcommercio, Acrobatica (già EdiliziAcrobatica) e JT&T srl, la real estate company promotrice del progetto di sviluppo del palazzo dell’Arcone.

L’entusiasmante performance aerea sarà realizzata dagli operatori di Acrobatica, abituati agli interventi edilizi in quota. Ma, una volta che Befana e aiutanti saranno planate a terra, i veri protagonisti diventeranno i bambini: potranno ricevere le gustose caramelle offerte da Conad e deliziosi dolcetti artigianali realizzati per l’occasione dalla storica Pasticceria Sieni di Firenze.

La mattinata sarà presentata dalla giornalista toscana Monica Peruzzi, volto del notiziario di Sky Tg24 e dalla conduttrice televisiva Carlotta Comparini, che guideranno l’evento dal palco insieme a ospiti d’eccezione: la sindaca di Firenze Sara Funaro, il presidente di Confcommercio Toscana Aldo Cursano e il direttore generale Franco Marinoni.

“Ci prepariamo a regalare alla città un’altra bellissima iniziativa, dopo il successo ottenuto dalla calata di Babbo Natale da Palazzo Vecchio, con la bellissima sorpresa che la Sindaca ha voluto fare a tutti i bambini travestendosi da elfo”, sottolinea Marinoni. “L’appuntamento con la Befana in Piazza della Repubblica rappresenta un momento unico per rafforzare lo spirito di comunità e celebrare una delle tradizioni più amate dalle famiglie italiane”, aggiunge Cursano.

L’evento è gratuito e aperto a tutti. Una ragione in più per non mancare a questa giornata speciale, pensata per regalare emozioni e sorrisi in una delle piazze più iconiche di Firenze.