FIRENZE – Giovani e legalità, il progetto di Fondazione Spadolini, Lions Club e liceo scientifico Castelnuovo

Sono 240 gli studenti delle superiori coinvolti nel progetto “Giovani e legalità”, pensato dalla Fondazione Spadolini ma portato avanti grazie al contributo dei Lions Club Firenze Impruneta San Casciano, Firenze Stibbert, Firenze Brunelleschi, Pontassieve e Fiesole.

Nello specifico si tratta della donazione ai giovani allievi di 10 classi del Liceo Castelnuovo -che ha aderito con entusiasmo all’iniziativa- di 240 copie del libro “Il gioco di Lollo”, firmato dalla giornalista di cronaca nera e giudiziaria Federica Angeli, che racconta in queste pagine la vita sotto scorta della propria famiglia, da quando nel 2013 ha avviato l’inchiesta sulla mafia di Ostia che ha portato ai ben noti arresti dei clan locali.

“Insieme agli amici Lions abbiamo pensato di coinvolgere i ragazzi in un progetto che permettesse loro di calarsi direttamente nelle vicende di cronaca -spiega il presidente della Fondazione Spadolini Nuova Antologia Cosimo Ceccuti-, attraverso la lettura di un libro scritto da una giornalista professionista, ma raccontato dal punto di vista del figlio diciassettenne. Questo permetterà agli studenti di immedesimarsi nelle vicende di un loro coetaneo, e di comprendere profondamente il significato della presa di posizione contro il sistema delle mafie. Oggi abbiamo consegnato i volumi, che i ragazzi potranno leggere durante le vacanze pasquali, in vista dell’incontro telematico via zoom con la Dottoressa Angeli, che rappresenta il secondo, prezioso momento di sensibilizzazione del nostro progetto”.

Entro fine maggio infatti sarà organizzata una teleconferenza che permetterà un confronto diretto tra l’autrice e i 240 studenti, di modo che i ragazzi, insieme ai docenti che li accompagnano in questo delicato percorso di approfondimento e comprensione, possano ascoltare la testimonianza dell’autrice e fare tutte le domande del caso.

Alla consegna dei volumi, che si è svolta questa mattina nella sede del Liceo Castelnuovo di via Lamarmora, erano presenti il presidente della Fondazione Spadolini Nuova Antologia Cosimo Ceccuti, il dirigente scolastico Alessandro Bussotti, Laura Cozzi, Roberta Vicentini, Giacomo Poma, Giampiero Bernini (rispettivamente presidenti dei Lions Club Firenze Impruneta San Casciano, Firenze Stibbert, Firenze Brunelleschi e Pontassieve), e i docenti Elena Fulgini, Patrizia Mazzei, Michela Bocchietti, con il direttore dei servizi amministrativi Walter Polcaro.



“Ringrazio la Fondazione Spadolini e i Lions Club fiorentini che hanno promosso l’iniziativa. Sia per la generosità della donazione che permetterà la lettura a diverse decine di ragazzi, sia per la rapidità di ideazione e concretizzazione di un’niziativa di alto livello culturale -è il commento del dirigente scolastico Alessandro Bussotti-. Di particolare interesse il fatto che il narratore del libro si rivolga direttamente agli adolescenti, parlando la loro lingua e raccontando loro la complessa condizione che si trova a vivere. Preziosa è anche la possibilità data agli studenti di entrare in contatto diretto con la giornalista Angeli, autrice del libro, che sarà molto significativa dal punto di vista dell’impatto emotivo. Il progetto “Giovani e legalità” non solo promuove forme di conoscenza ma anche consapevolezza sul tema della legalità, filtrato dall’esperienza di vita vissuta dalla famiglia della giornalista, con tutte le limitazioni del caso rispetto alle libertà personali. Il bilanciamento tra sfera dei principi e dimensione del vissuto quotidiano rappresenta dunque un ottimo veicolo di trasmissione del messaggio. Inoltre -conclude il dirigente scolastico- l’iniziativa promossa dalla Fondazione Spadolini e dai Lions fiorentini è coerente con la proposta formativa del nostro liceo, che ha affrontato in precedenza i temi della legalità, seppur non con iniziative di questo tipo”.

“Un service che ha riscontrato grande partecipazione da parte dei ragazzi -commenta Laura Cozzi Frediani, presidente del Lions Club Firenze Impruneta San Casciano-. Dai 140 libri previsti nel progetto iniziale siamo passati a 240, richiesti da parte di docenti e allievi. E per noi Lions è stata una gioia immensa. Ringrazio anche Federica Angeli per il coraggio e la sensibilità dimostrata nel raccontare il punto di vista di suo figlio “Lollo””.