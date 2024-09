Firenze, due itinerari alla scoperta delle tradizionali buchette del vino

In occasione del Festival delle Associazioni Culturali Fiorentine, in programma fino al 29 settembre (e con il dopo festival, dal 3 al 26 ottobre), ecco gli appuntamenti con i Tour dei 5 palazzi con buchetta a cura di Buchette del Vino Associazione culturale e Associazione Dimore Storiche Italiane-Toscana. Il Festival si tiene nell’ambito dell’Estate Fiorentina, con il contributo della Fondazione CRFirenze e del Cesvot e con Unicoop Firenze come sponsor tecnico.

Firenze possiede ancora, in case e palazzi all’interno delle sue antiche mura, più di 150 storici finestrini per la “vendita diretta” del vino conservato nelle cantine padronali, testimonianza del genio commerciale e della creatività dei fiorentini. Martedì 17 e mercoledì 25 settembre (ore 16:30- 18) se ne potranno scoprire alcuni attraverso l’itinerario da piazza Duomo a via de’ Pucci con partenza da Palazzo Naldini del Riccio. Una passeggiata che si snoda fra cinque dimore signorili, invitando i partecipanti a conoscere le diverse tipologie di buchette, ricavate nei portoni, nelle facciate intonacate, nelle grate delle cantine, accompagnati dal racconto di come si svolgesse la vendita.

Giovedì 19 settembre (ore 16:30-18) il ritrovo sarà invece sul sagrato della Chiesa di San Niccolò Oltrarno per l’itinerario da via San Niccolò a via de’ Bardi. Questo secondo tour prende avvio dalla Chiesa di San Niccolò per proseguire, in parallelo all’Arno, lungo l’antico Fondaccio, fino al Ponte Vecchio. Il susseguirsi di chiese, palazzi nobiliari, scuderie, giardini, “case da lavoratore” e botteghe artigiane caratteristico dell’Oltrarno farà da guida nell’immaginare la vita quotidiana degli abitanti del borgo, che non mancavano di rifornirsi quotidianamente del vino proveniente dalle cantine padronali del rione.

Per entrambi gli itinerari sarà possibile visitare il cortile di alcune dimore gentilizie e visionare documenti d’archivio inerenti l’attività del “vinaio di palazzo”. Per tutti e tre gli appuntamenti la partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria a info@buchettedelvino.org