FIRENZE – Cultura, Dario Nardella: “Bene il fondo periferie del Mic”

“Molto bene la notizia del Ministro Dario Franceschini di un fondo a favore delle periferie delle grandi città dove spesso si vivono i maggiori problemi legati alla povertà, alle diseguaglianze sociali, alla criminalità. Problemi che si affrontano anche con la promozione culturale e l’educazione”. Lo afferma il sindaco di Firenze Dario Nardella, che è anche coordinatore dei Sindaci delle Città metropolitane.

“Con questo fondo – continua Nardella – le amministrazioni dei capoluoghi delle Città metropolitane potranno intensificare lo sforzo delle politiche culturali nei settori più disagiati in un anno reso particolarmente difficile dal prosieguo della pandemia da covid, dall’assenza di turisti e dall’aumento dei costi dell’energia. Per Firenze in particolare, la quota parte dei 22,2 milioni (corrispondente a circa 1,2 milioni) sarà immediatamente impiegata per sostenere l’associazionismo culturale, la produzione e la fruizione culturale nei quartieri a partire dal programma dell’Estate Fiorentina con un’attenzione particolare ai giovani. Ringrazio il Ministro Franceschini per questa significativa iniziativa che mi auguro possa trovare continuità”.