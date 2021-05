FIRENZE – Controlli Straordinari della Polizia di Stato: 2 arresti a Sesto Fiorentino

Nel pomeriggio di ieri, durante il Servizio Straordinario di Controllo del territorio disposto dal Questore di Firenze e coordinato dal Commissariato di Sesto Fiorentino, la Polizia di Stato ha arrestato due uomini originari del Marocco di 35 e di 33 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso.

Intorno alle 15.30, in via del Termine a Sesto, gli agenti del Reparto Prevenzione Crimine Toscana intimavano l’ALT ad un’auto con a bordo due uomini, ma il guidatore non si fermava, piuttosto accelerando.

Una volta raggiunta e bloccata l’auto, i poliziotti procedevano al controllo e, proprio in quel frangente, il 33enne dal lato guidatore ingoiava una sim card sotto i loro occhi.

Poco dopo, gli agenti riuscivano a scovare, nascoste all’interno dei cappellini da baseball del guidatore 35enne e del passeggero 33enne, rispettivamente, quattro e cinque involucri di cocaina, per un peso complessivo di poco meno di 8 grammi, oltre che 325,00 euro suddivisi in banconote di piccolo taglio nelle tasche del più giovane.

Per i due uomini sono subito scattate le manette, non escludendo che possano emergere ulteriori elementi a carico una volta recuperata la sim card.