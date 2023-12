Firenze, artigianato artistico e tradizionale: approvato protocollo d’intesa con il Comune

Condividere indirizzi e strategie per valorizzare, promuovere, innovare e sviluppare l’artigianato artistico e tradizionale toscano e creare nel Complesso del Vecchio Conventino a Firenze, da sempre cuore pulsante dell’artigianato fiorentino, un punto di riferimento per tutto il settore. E’ questo l’obiettivo del protocollo d’intesa che Regione e Comune di Firenze firmeranno nelle prossime settimane. Il testo è stato approvato dalla giunta regionale nell’ultima seduta.

“L’artigianato artistico per Firenze e per la Toscana è l’essenza e la storia di un territorio – ha detto il presidente Eugenio Giani -. Sotto tanti profili: sociale, economico, occupazionale. Ma anche culturale e storico. Tradizioni e lavorazioni che non possono non sopravvivere. Anzi vanno aiutate a svilupparsi e a promuoversi. E vogliamo farlo anche attraverso questo accordo col Comune di Firenze, che consentirà di fare del capoluogo di regione uno dei centri nevralgici per la valorizzazione di questo patrimonio”.

“Le produzioni artistiche e tradizionali – ha commentato l’assessore a economia e turismo Leonardo Marras – costituiscono un patrimonio culturale unico per la Toscana. Attività profondamente radicate nei territori toscani, elemento questo che rappresenta uno dei principali punti di forza del settore. Sigleremo a breve questa intesa con il Comune di Firenze con lo scopo di far crescere e rafforzare le tante piccole e piccolissime imprese, aiutandole ad essere più competitive, valorizzandone la capacità di innovazione e la qualità. Punto chiave del protocollo è anche la messa a disposizione, da parte del Comune, del complesso del Vecchio Conventino, luogo dove dar vita ad un centro di propulsione per l’intero sistema regionale”.

“Con questo accordo, per la prima volta, il Conventino diventa un luogo sul quale investe anche la Regione Toscana per la promozione e la valorizzazione dell’artigianato artistico e tradizionale – ha aggiunto l’assessore a commercio e attività produttive del Comune di Firenze Giovanni Bettarini, che ha portato la delibera con il protocollo nel corso dell’ultima giunta a Palazzo Vecchio. “E’ un passaggio fondamentale dopo una serie di progetti che hanno visto consolidarsi l’ecosistema dell’artigianato locale, il quale ora riconosce il suo centro propulsore nel cuore della città presso il complesso del Vecchio conventino che diventa una sorta di hub regionale dell’artigianato, favorendo l’introduzione e lo sviluppo di importanti elementi di innovazione”.

Tra i punti principali dell’accordo, l’istituzione di un Tavolo di coordinamento dove scambiare e condividere azioni e strategie di rilancio e al quale potranno partecipare soggetti del comparto; l’individuazione di un progetto pluriennale destinato alla valorizzazione, promozione, innovazione e sviluppo del settore, realizzando nel complesso del Vecchio Conventino, che si trova a Firenze in via Giano della Bella 20/22, un polo di aggregazione degli attori più qualificati del settore. Spetterà al Comune mettere a disposizione il complesso e ad entrambi gli Enti firmatari individuare le risorse per favorire la valorizzazione e l’innovazione dell’artigianato artistico fiorentino e regionale. La Regione si impegna a potenziare processi di internazionalizzazione e di formazione permanente sul modello della ‘Bottega Scuola’ ed incentivare interazioni virtuose tra mondo dell’artigianato e del turismo, anche grazie al coinvolgimento di Toscana Promozione Turistica con l’obiettivo di sviluppare un ecosistema dell’artigianato dove convogliare iniziative locali e regionali.