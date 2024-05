Antica Macelleria Falorni alla Fiera Cibus di Parma con le novità della casa

Direttamente dall’antica ricetta del passato, Falorni presenta la storica Pancetta arrotolata stagionata 300 giorni, rielaborata e legata a mano. Tra i protagonisti ci saranno anche il Salamino piccante, il Salamino nel nuovo formato e il Capocollo di suino toscano stagionato 6 mesi. Non ultima la Finocchiona IGP “super star” premiata con Cinque spilli dalla Guida Salumi d’Italia 2023

Firenze – L’Antica Macelleria Falorni di Greve in Chianti (Firenze) parteciperà alla 22a edizione di Cibus, l’evento di riferimento per il settore agroalimentare italiano, che si terrà a Parma dal 7 al 10 maggio nella zona fieristica in viale Delle Esposizioni 393A. Falorni attende i professionisti della cucina italiana e tutti gli appassionati allo stand 063 al Padiglione 3, con prodotti nuovi e classici della tradizione toscana.

Falorni porta in tavola i salumi di alta qualità da oltre 200 anni, dal cuore del Chianti fiorentino, tramandando di padre in figlio i segreti di antiche ricette e il sapere artigiano delle lavorazioni. Ora presenterà il proprio catalogo di qualità in un’occasione speciale, dove incontrerà il meglio dell’artigianato italiano nel settore alimentare. La novità che presenterà alla fiera emiliana sarà un tuffo nel passato: la macelleria propone la pancetta arrotolata con una stagionatura minima di 300 giorni, ma che potrà raggiungere i 900 giorni. Questo tipo di pancetta è un prodotto storico, come si faceva secoli addietro: come sempre caratterizzata dalla scelta della materia prima, di produzione artigianale, con una tipica legatura a mano. La pancetta, dal sapore e l’odore profumato, insaporita con sale e aromi naturali, viene fatta riposare a lungo nelle cantine Falorni, nella cosiddetta “Prosciuttaia”.

Tra i nuovi prodotti anche il Salamino Piccante, dal gusto vivace e speziato con peperoncino, compagno ideale per un aperitivo genuino, da gustare da solo o accompagnato con crostini croccanti e olive nere. Altre novità: il Salamino, il classico salame toscano di casa, intenso e saporito, di colore rosso scuro, aromatizzato con pepe nero e bianco macinato ed in grani. Questi salami saranno disponibili nel nuovo formato più piccolo, da 190 grammi. Sarà in fiera anche il Capocollo di Suino toscano, dal particolare colore rosso intenso, stagionato 6 mesi in appositi locali ben areati, che assume un gusto ed un profumo inconfondibili, gradevoli e complessi: le sue poche parti grasse gli conferiscono sapore e morbidezza.

Tra i protagonisti del banco Falorni non può mancare la “super star” Finocchiona IGP, insignita del Premio dei Cinque Spilli della Guida Salumi d’Italia 2023. La Finocchiona porta con sé la tradizione e gli inconfondibili profumi delle campagne toscane, ed è preparata secondo l’antica ricetta con carni rigorosamente selezionate di suini esclusivamente allevati in Italia. Aromatizzata con semi di finocchio selvatico, stagionata lente, insaccata in budello naturale e legata a mano, risulta dalla consistenza morbida e vellutata, per un gusto intenso ma molto equilibrato, pienamente digeribile.

Altri prodotti classici, a firma della storica macelleria, presentati a Cibus saranno i Guanciali da “Cinta Senese DOP”, stagionato con sale e pepe finché non si forma la sua tipica crosta esterna, scura e compatta, dal cuore morbido e il sapore molto intenso. O ancora, dal gusto simile, ci sarà anche il Salame di Cinta Senese DOP, una vera prelibatezza, e il Salame di Chianina, gioiello del gusto, morbido ed elegante, grazie ad una delicata speziatura.