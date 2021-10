FIRENZE – Antonello Venditti, si chiude domani l’Unplugged Special Tour 2021

Un lungo tour estivo su e giù per lo Stivale nel segno del tutto esaurito, a cui Antonello Venditti aggiunge un serata speciale, dedicata ai tantissimi fan fiorentini e toscani, sabato 2 ottobre all’Anfiteatro delle Cascine Ernesto De Pascale (ore 21), nell’ambito dello spazio estivo Ultravox Fiirenze e nel cuore del parco delle Cascine.

I biglietti – da 45 euro – sono disponibili su ticketone.it e vivaticket.com, nei punti vendita di Box Office Toscana e, la sera del concerto, alla cassa di Ultravox Firenze.

Antonello Venditti poterà con sé l’UNPLUGGED SPECIAL 2021, spettacolo in cui ripercorre, in chiave acustica, le pietre miliari della sua straordinaria carriera, brani come “Sotto il segno dei pesci”, “Bomba o non bomba” e “Ci vorrebbe un amico” che hanno emozionato intere generazioni, mettendo in musica sentimenti e amore, tematiche sociali e culturali.

Al fianco del cantautore romano troveremo la rodata band composta da Alessandro Canini alla batteria, Danilo Cherni alle tastiere, Angelo Abate al pianoforte e Amedeo Bianchi al sax.

Prima e dopo lo spettacolo aperitivi, apericene, pizze, hamburger e sapori dall’India. A chi viene in auto si consiglia di parcheggiare al Piazzale delle Cascine e utilizzare la navetta Ataf LC (attiva fino alle 2 di notte) che collega Piazzale delle Cascine con l’Anfiteatro. Chi viene in Tramvia può scendere alla fermata Cascine e utilizzare sempre la navetta Ataf LC.

Si può raggiungere Ultravox Firenze in modo divertente, sostenibile ed economico con gli scooter elettrici in sharing di MiMoto part of Helbiz e l’energia green di Estra. Basta scaricare l’app MiMoto per iOS o Android, o registrarsi su www.mimoto.it: inserendo il codice ULTRAVOX21, i clienti di Ultravox Firenze hanno diritto a 20 minuti gratuiti di servizio, grazie al contributo di Estra, multiutility da sempre in prima fila nel rispetto del territorio.

Nell’ambito dell’Estate Fiorentina promossa dal Comune di Firenze. Con il sostegno di Publiacqua, Unicoop Firenze, Estra, Toscana Aeroporti.

