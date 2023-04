Firenze, all’Ippodromo del Visarno torna la Corsa dell’Arno e il concorso Il Cappello più bello per Corri la Vita

Sport, moda, mondanità e solidarietà. La 196^ edizione della Corsa dell’Arno, la competizione di galoppo più antica d’Italia che si terrà il 25 aprile all’Ippodromo del Visarno – Cesare Meli, sarà come sempre un grande happening per Firenze. Come accade da otto anni a questa parte, non poteva mancare il connubio tra la corsa e il concorso “Il Cappello più bello per Corri la Vita”, organizzato in collaborazione con il Consorzio Il Cappello di Firenze e volto a raccogliere fondi per l’associazione guidata da Eleonora Frescobaldi, impegnata ad aiutare le donne colpite da tumore al seno e a finanziare progetti per la prevenzione, la diagnosi precoce e la cura della malattia.

L’apertura dei cancelli è fissata per le 14:30 (biglietto di ingresso €5, gratuito per i bambini), con un programma ricco di eventi non solo per gli appassionati di galoppo, ma anche per giovani, famiglie e bambini. Il programma è stato presentato questa mattina (21 aprile) alla Club House dell’ippodromo da Carlo Meli della Sanfelice. Insieme a lui, l’assessore allo sport del Comune di Firenze Cosimo Guccione, Franco Frasconi, vicepresidente Consorzio del Cappello di Firenze, e Rosaria Frescobaldi, rappresentante del Comitato organizzatore di Corri La Vita Onlus.

«Storia, tradizione e modernità – esordisce Carlo Meli – La “Corsa dell’Arno” è tutto questo e siamo felici di presentarla quest’anno confermando consolidate collaborazioni e illustrandone di nuove, a testimonianza dell’attrattività che questa competizione ha a Firenze e oltre. Per noi della Sanfelice aprire l’ippodromo alla città e a un pubblico più vasto di quello usuale, farne conoscere la storia e renderlo un luogo dove poter passare una giornata di divertimento all’aria aperta è un punto di impegno. Quest’anno, con l’intitolazione dell’impianto a Cesare Meli, tutto questo ha un significato speciale che ci spinge a trovare nuovi modi per far conoscere l’ippica a un pubblico più giovane».

«Si rinnova a Firenze con la corsa al galoppo più antica d’Italia e i nostri cappelli un percorso tracciato sulla strada della tradizione, della storia della moda e del costume – dice Franco Frasconi – Alla Corsa dell’Arno il Consorzio Il Cappello di Firenze è rappresentato da 12 imprese con secoli di lavoro alle spalle che producono esclusivamente in Italia cappelli venduti nei più prestigiosi negozi del mondo. Con questa ottava edizione del concorso de “Il Cappello più bello”, rinnoviamo una giornata di sport e di eleganza tipicamente fiorentina aiutando così con il nostro saper fare la Associazione Corri la Vita Onlus».

«Moda, storia e solidarietà tornano protagoniste anche quest’anno in uno degli eventi più entusiasmanti, creativi ed estrosi della città – afferma Rosaria Frescobaldi – Ciò che ci rende felici è vedere come sia sempre più forte e numerosa la rete di sostenitori della nostra Onlus. L’ottava edizione del Cappello più bello, abbinato alla 196^ edizione della Corsa dell’Arno, supporta Corri La Vita e i suoi progetti, dando concretamente aiuto a tutte le donne che devono affrontare e combattere una delle battaglie più importanti della loro vita, il tumore al seno».

«Questa corsa, disputata nel 1827, è la prima gara sportiva moderna che si è svolta a Firenze – ha ricordato l’assessore allo sport Cosimo Guccione – e in questi anni è diventata un appuntamento di rilievo per la nostra città. Siamo riusciti, grazie alla sensibilità degli organizzatori, a Corri la Vita e al Consorzio del Cappello di Firenze, ad aprire l’impianto delle Visarno alla cittadinanza e non solo agli appassionati di ippica. Ricordo poi con piacere le ultime edizioni della “Corsa dell’Arno” che hanno fatto una grande affluenza di pubblico. Sono certo che anche quest’anno Firenze saprà rispondere in modo adeguato a questo appuntamento così importate per lo sport fiorentino e nazionale e per una bella iniziativa di beneficenza dedicata a Corri la Vita».

Si rafforza, dunque, il legame tra sport e solidarietà, con il concorso “Il cappello più bello per Corri la Vita”, che si terrà a partire dalle 16,00 sulla terrazza dell’ippodromo e vedrà in gara i cappelli più eleganti ed estrosi. Per partecipare è previsto un contributo minimo di €10, interamente devoluto a Corri la Vita (anche parte dell’incasso proveniente dai biglietti di ingresso all’ippodromo andrà alla onlus fiorentina). Saranno premiate le prime tre signore e per le categorie “Eleganza”, “Creatività” ed i bambini per la categoria “Junior”»

La giornata offrirà molte altre iniziative collaterali, dedicate alle famiglie, ai bambini e anche ai giovani, con la novità di quest’anno rappresentata dal pop-up bar del Twiga Beach Club. Al Visarno – Cesare Meli, infatti, sarà realizzata una vera e propria spiaggia targata Twiga, uno dei locali più in voga del Forte dei Marmi. Sarà il Resident-Dj Max Gigliotti, animatore delle notti del club versiliese, a intrattenere il pubblico, mentre al bar saranno serviti in esclusiva Chandon Garden Spritz e Gin Tonic. Per accedere al pop-up bar è necessario iscriversi sul portale Eventbrite (https://bit.ly/41lllYg). Dopo le 18:30 l’accesso al bar sarà aperto a tutti.

E se tra una corsa e un drink verrà voglia di qualcosa di sfizioso, all’ippodromo ci sarà la tradizione fiorentina del gelato del Vivoli e saranno a disposizione del pubblico due foodtruck con focaccia, pizza e fish & chips.

I più piccoli, infine, potranno divertirsi con lo staff della Scuola del Circo “En Piste”, imparare i segreti dell’equilibrismo e della giocoleria e ammirare un vero e proprio spettacolo del Circo.

Altra grande novità è la collaborazione con il Longines Fegentri World Championship Gentlemen Riders, che darà un tocco di internazionalità alle gare in programma. Fegentri è la Federazione Internazionale di Gentlemen e Lady Riders fondata nel 1955. I rider, che provengono da 25 paesi diversi, sono tutti dilettanti e quindi non percepiscono alcun compenso per la partecipazione alle gare. Insieme alla tappa del World Championship Gentlemen Riders, il 25 aprile si terrà anche la prima tappa in assoluto del Fegentri Junior, con giovanissimi e talentuosi fantini provenienti da Svezia, Ungheria, Francia e Italia.

In caso di pioggia, il concorso “Il cappello più bello per Corri la Vita” e tutte le attività potranno essere svolte al coperto. I cancelli del Visarno saranno aperti alle 14:30, con le corse che avranno inizio alle 15. la Corsa dell’Arno partirà alle 18:45. Il concorso “Il cappello più bello per Corri la Vita” alle 16.