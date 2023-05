Firenze, al Mugello va in scena il Campionato Italiano Velocità

Si torna in pista. Dal 12 al 14 maggio il Mugello Circuit ospita il Campionato Italiano Velocità, CIV, massima espressione del motociclismo nazionale e vivaio dei nuovi talenti azzurri.

Tanti gli eventi di contorno, come la Cycling Circuit Experience targata Giant (che permetterà ai partecipanti di fare un esclusivo giro di pista con la propria bicicletta) e la CIV Experience di Motor Bike Expo. Cinque le Classi:

Sbk – Si ripartirà dal leader di Campionato: Lorenzo Zanetti. Ad inseguirlo ci sarà il Campione in carica e la sua Ducati Barni Spark numero 1. Michele Pirro, distante 7 punti, proverà già al Mugello a riprendersi la vetta della generale. Vicinissimo a Zanetti, a -8 punti, c’è un altro protagonista del primo Round: Luca Vitali (Honda Scuderia Improve). Voglia di rivalsa invece da parte di alcuni protagonisti della vigilia, in ombra a Misano. Luca Bernardi, Samuele Cavalieri (Aprilia Nuova M2) ma soprattutto Alessandro Delbianco (Yamaha Keope) proveranno a tornare nelle posizioni di vertice già al Mugello.

Ss 600 Ng – Al Mugello si riparte dal “virtuale” leader di Campionato. Che sempre di nome mondiale si tratta: Simone Corsi. Il pilota Yamaha AltoGO è quello meglio piazzato nella generale, con 36 punti. Ad inseguirlo c’è il Campione 600 CIV, Marco Bussolotti (Yamaha Axon Seven). La classifica però è corta, a conferma dell’equilibrio nella categoria. A partire da Bussolotti ci sono quattro piloti racchiusi in cinque punti: Luca Ottaviani (MV Agusta Extreme), Massimo Roccoli (Yamaha Promodriver) e Roberto Mercandelli (Yamaha Rosso e Nero).

Moto3 – Equilibri già definiti nella categoria. A Misano Vicente Perez Selfa ha messo in chiaro le sue ambizioni da titolo. Il pilota 2wheelsPolito GP Project è stato autore di una convincente doppietta. Per Nicola Carraro ci sarà da inseguire. L’alfiere BeOn We Race Pos Corse arriverà al Mugello con 24 punti da colmare, stesso gap di Leonardo Abruzzo (BeOn AC Racing). Carraro reduce però dalla vittoria all’Estoril nel primo appuntamento del FIM Junior GP. Tornando al CIV, Occhio anche a Cristian Lolli. Il pilota BeOn Cecchini ha ottenuto un 3 posto a Misano.

Premoto3 – Edoardo Liguori, Pata Talento Azzurro FMI su 2WheelsPolito Pasini arriva al Mugello da leader. Il compito di provare ad avvicinarsi alla vetta spetterà ad un altro Talento Azzurro, Gionata Barbagallo. Occhio però anche a Diego Brian Uriarte. Lo spagnolo su BeOn Cecchini è a -20 punti da Savino ed è facile pensare che arriverà al Mugello sulle ali dell’entusiasmo, essendo reduce dal gran weekend in Etc, dove ha ottenuto pole e vittoria. Proverà ad inserirsi nella lotta per la vittoria anche un altro pilota Talento Azzurro FMI: Gabriel Tesini

(Brevo Ac Racing), distante 22 punti da Liguori.

Ss300 – Il duello si preannuncia tra Bruno Ieraci e Matteo Vannucci.. Nel weekend però si corre sulla pista di casa per Vannucci, nativo di Bagno a Ripoli. Con il toscano che ha dimostrato il suo stato di forma anche nel mondiale di categoria, dove ha appena ottenuto un altro podio.

BIGLIETTI

acquistabili direttamente all’ingresso paddock

Venerdì Ingresso libero a prato, paddock e tribune

Sabato e Domenica: Ingresso prato 5€, paddock e tribuna centrale 15€, paddock e tribuna centrale ridotto 10€,