Firenze, “Agosto io ci sono!”: ATT e Confesercenti insieme per garantire i loro servizi

Anche quest’anno l’Associazione Tumori Toscana è protagonista dell’iniziativa “AGOSTO IO CI SONO”, promossa da Confesercenti Firenze, in collaborazione con la Città Metropolitana ed il Comune di Firenze.

Alla presentazione, fatta presso lo Storico Mercato Centrale di San Lorenzo, sono intervenuti Jacopo Vicini Assessore Sviluppo Economico del Comune di Firenze, Giulio Ravoni Coordinatore Medico ATT, Roberto Conti, Vice Presidente del Consorzio Operatori Mercato Centrale di San Lorenzo, Santino Cannamela Presidente Confesercenti Città di Firenze e Lapo Cantini Responsabile di sede Confesercenti Città di Firenze.

Confesercenti Firenze, ormai da diciassette anni, fornisce un elenco dettagliato degli esercizi commerciali che restano aperti anche nel mese di Agosto, a conferma del ruolo di grande importanza rivestito dal servizio capillare e diffuso che il commercio di vicinato riesce a svolgere nel nostro territorio.

Da ormai cinque anni l’iniziativa coinvolge anche l’ATT il cui servizio di cure domiciliari oncologiche gratuite sarà garantito anche per tutto il periodo estivo.

Lo staff sanitario sarà reperibile, come sempre, 24 ore su 24, per far fronte ai bisogni dei malati di tumore e dei familiari, non solo dal punto di vista medico ma anche psicologico e morale. Per info e per attivare l’assistenza: www.associazionetumoritoscana.it.