FIRENZE – Accademia delle arti del disegno: fino al 4 dicembre in mostra le opere vincitrici della XIII Florence Biennale

La XIII edizione della Florence Biennale, mostra internazionale di arte contemporanea e di design, prosegue con un evento speciale che non ha precedenti: la “Mostra dei vincitori”, vera e propria parata delle opere dei vincitori del Premio internazionale “Lorenzo il Magnifico” in ognuna delle 12 categorie del concorso, in uno spazio unico e prestigioso: l’Accademia delle arti del disegno di Firenze.

La mostra è allestita negli spazi dell’Accademia – a Palazzo dei Beccai, via Orsanmichele 4 a Firenze – e, dopo l’inaugurazione di sabato 13 novembre alle ore 17, proseguirà fino a sabato 4 dicembre 2021, sempre con ingresso libero; l’esposizione sarà visitabile il martedì, il mercoledì e il sabato dalle 10 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.

Da segnalare che una delle opere vincitrici – L’Ultima cena del 21° secolo dell’artista polacco Piotr Barszczowski, si è aggiudicata il “Premio del pubblico”, riconoscimento che per la prima volta è stato assegnato grazie a un sistema di valutazione popolare tecnologicamente avanzato in collaborazione con Fynd.art, piattaforma austriaca per la promozione dell’arte e che ha permesso l’espressione di oltre 20mila voti.

Inoltre nella mostra sarà visibile anche l’opera del vincitore del “Premio per il miglior artista emergente” assegnato dalla Giuria Internazionale della manifestazione. Il premio è in collaborazione con Idoneus, main sponsor della XIII Florence Biennale, grazie al quale l’artista riceverà anche 20mila dollari in idon tokens.

La sede della mostra

Con sede a Palazzo dei Beccai, a pochi metri dalla Chiesa e museo di Orsanmichele, l’Accademia delle Arti del Disegno oggi presieduta da Cristina Acidini, è la più antica accademia artistica fondata da un potere pubblico nel mondo. Fu infatti Cosimo I de’ Medici a volerne l’istituzione, dietro suggerimento di Giorgio Vasari e Vincenzo Borghini, mentre il primo Maestro accademico fu Michelangelo Buonarroti.

INFO MOSTRA

XIII Florence Biennale

Mostra delle opere vincitrici del Premio “Lorenzo il Magnifico”

Da 13.11.2021 fino a 04.12.2021

Orari: MA, ME e SA: ore 10-12.30 e 14.30-17

c/o Accademia delle arti del disegno, Palazzo dei Beccai, via Orsanmichele 4, Firenze

Ingresso libero

Le opere in mostra

Di seguito la lista degli artisti che esporranno le loro opere, quali vincitori delle categorie in cui erano impegnati.

1° Premio Pittura: MICHAEL GARCIA VILLAGANTE (Filippine)

PAGTAHAN (CESSATION OF CRYING)

PAINTING

Oil on canvas

182 x 230 cm

2021

———————————————————–

1° Premio Disegno, calligrafia e grafica d’arte: DOROTHEA SAMANIDOU (Grecia)

THE GUARDIAN OF THE DEAD

DRAWING, CALLIGRAPHY AND PRINTMAKING

Carbon on paper

300 x 150 cm

2019

———————————————————–

1° Premio Mixed Media: PATRIZIA CASAGRANDA (Germania)

DIVERSITY

MIXED MEDIA

Recycle tarpaulin on wood

180 x 100 cm each (5 pieces)

2021

———————————————————–

1° Premio Fotografia: SOPHIE LE GENDRE (Francia)

RESPIRATION, I

PHOTOGRAPHY

Tirage paper fine art rag 308

120 x 80 cm

2021

RESPIRATION, II

PHOTOGRAPHY

Tirage paper fine art rag 308

60 x 40 cm

2021

RESPIRATION, III

PHOTOGRAPHY

Tirage paper fine art rag 308

60 x 40 cm

2021

RESPIRATION, IV

PHOTOGRAPHY

Tirage paper fine art rag 308

60 x 40 cm

2021

RESPIRATION, V

PHOTOGRAPHY

Tirage paper fine art rag 308

120 x 80 cm

2021

———————————————————–

1° Premio New Media Art: PIOTR BARSZCZOWSKI (Polonia)

LAST SUPPER XXI CENTURY

DIGITAL ART

Digital collage of 2000 macro photo of bread and wine, printed on canvas with backlight

280 x 173 x 10 cm

2021

———————————————————–

1° Premio Installazione d’arte: ASTRID GAMPER (Italia)

THERE IS BLOOD BENEATH EVERY LAYER OF SKIN (A. MCQUEEN)

INSTALLATION ART

Paper overlays, drawing, graphite, acrylic and chalk on paper

250 x 200 x 100 cm

2021

———————————————————–

1° Premio Video Arte: MICHALIS KOTAIDIS & DIMITRI BATSIS (Grecia)

GATHER

VIDEO ART

4K UHD

2021

——————————-

1° Premio Performance Art: BRITT FISHEL AND ARTISTS (Stati Uniti d’America)

VIDEO DELLA PERFORMANCE

——————————-

1° Premio Scultura: CHRISTIAN MOSCHEN (Austria)

VITA NOVA

SCULPTURE

Steel forged and welded

190 x 100 x 200 cm

2021

——————————-

1° Premio Arte Ceramica: EMILIA CARULLO (Italia)

LO SPOSALIZIO FRA ARGILLA E METALLO

CERAMIC ART

Glazed clay and copper

30 x 34 x 33 cm

2021

——————————-

1° Premio Arte tessile: ÅSE FRØYSHOV (Norvegia)

FLOWS OF LIFE

TEXTILE AND FIBER ART

Woven tapestry in wool, nylon and sisal with rugs

160 x 200 cm

2021

——————————-

IDONEUS AWARD FOR THE BEST EMERGING ARTIST

Premio Idoneus per il Miglior artista emergente

CAMERON YARROW

Regno Unito

THE ROCK STAR

PHOTOGRAPHY

Archival pigment

102 x 117 cm

2020

FIVE A SIDE

PHOTOGRAPHY

Archival pigment

78 x 130 cm

2020