Firenze, a Fragranze percorsi olfattivi tra silenzio e rumore con l’installazione The Sound of Fragrance

A questa edizione Pitti Fragranze invita a vivere l’esperienza della natura rumorosa o silenziosa di una fragranza. Lo fa con l’istallazione The Sound of Fragrance, in scena allo Spazio Alcatraz della Stazione Leopolda, a cura della giornalista e vicecaporedattore beauty a D La Repubblica Paola Gariboldi e della giornalista e content creator Susanna Macchia.

Due saranno i percorsi che immergeranno lo spettatore in esperienze sensoriali astratte e innovative: un sentiero sarà dedicato al silenzio, olfattivo e musicale, l’altro al suo opposto, al rumore nel profumo e nella musica.

Due saranno le fragranze create da maître parfumeur per l’occasione: la Silence Fragrance firmata da Sonia Constant e la Noise Fragrance firmata da Cristiano Canali. Le tracce musicali delle due esperienze sensoriali sono ideate dal compositore Alessandro Meistro.

Con suoni, luci, parole, materie naturali e vapori creati ad hoc lo spettatore sperimenterà in un’inedita chiave interpretativa i due sillage, inseguendo quell’ideale visione che guida i nasi alla creazione, quell’immagine sincretica che nella loro mente inseguono per arrivare all’alchimia espressiva finale.

Profumi e musica si confrontano da sempre – nell’antichità dove erano utilizzati insieme per elevare lo spirito, come nella contemporaneità tanto che sono moltissime le fragranze che si ispirano a musiche –, mantenendo entrambi ancora un’aura misteriosa.

Due sensi, quelli dell’olfatto e dell’udito, che perlustrano l’invisibile e si sottraggono alla dittatura dell’immagine, sfuggono a video, scatti fotografici e schermi. E condividono lo stesso linguaggio: note, armonia, ritmo, composizione, accordi…. sarà un caso che il profumo per essere raccontato prenda a prestito le parole della musica?

L’idea di estremizzare le loro forme, cercando nelle espressioni di un silenzio e di un rumore che non sono mai assoluti, nasce dal desiderio di indagare l’essenza della loro relazione, di conoscere ancora di più le avventurose vie della creazione olfattiva.

The Sound of Fragrance, realizzata con il team di Pitti Fragranze, ha coinvolto diverse figure creative.

Sonia Constant, maitre parfumeur di Givaudan a Parigi ha creato la Silence Fragrance. Ha aderito al progetto con entusiasmo portando la sua innata sensibilità e apertura mentale.

Cristiano Canali è da quest’anno maitre parfumeur di Mane e si è occupato della Noise Fragrance con piacere: studia e apprezza le note potenti, con evocazioni animali, e le materie prime intense, come il sandalo e l’incenso, la mirra e il benzoino.

Alessandro Meistro ha ideato le due tracce musicali attingendo per una dalle dissonanze di strumenti suonati in modo non convenzionale come nelle composizioni di John Cage. Per l’altra invece dal minimalismo di autori come Brian Eno e Ryuichi Sakamoto.

Monogrid boutique agency basata a Firenze, specializzata nell’utilizzo della tecnologia per

coinvolgere i sensi e creare esperienze interattive, si è occupata dell’istallazione immersiva artistica. “Noise and Silence” è un racconto dinamico all’interno della Leopolda, che riesce a creare un dialogo unico tra suono e fragranze grazie a due percorsi luminosi che camminano paralleli, per poi arrivare all’interno di stanze immersive dove il visitatore può esperire l’essenza assoluta della fragranza e scoprirne le caratteristiche olfattive.

Il Talk “The Sound of Fragrance”

Paola Gariboldi e Susanna Macchia saranno anche le moderatrici del talk dedicato a “The Sound of Fragrance”. Sul palco dialogheranno con i nez creatori Sonia Constant di Givaudan, Cristiano Canali di Mane e con il compositore Alessandro Meistro per approfondire il tema dell’istallazione, commentarne le fasi creative e approfondire le sinergie tra profumi e musica.

Profili degli artisti



I nasi

SONIA CONSTANT

Da bambina Sonia Constant scriveva poesie sugli odori e sui profumi. Estremamente sensibile, sentiva già allora l’urgenza creative che l’ha spinta a diventare una creatrice di profumi. “Tutto quello che sento deve essere ‘estrapolato’ e immaginare fragranze per me è qualcosa di vitale. È il modo che ho di esprimere me stessa”. Attraverso le sue creazioni offre una parte di

se stessa, del suo mondo, sino a mettersi a nudo. Si definice “synaesthetist”, è capace di

tradurre ogni cosa in un odore, e viaggiare rappresenta una fonte infinita di ispirazione per il suo marchio Ella K Parfums, creato nel 2017, e per le sue composizioni per altri brand. Il suo obiettivo è creare profumi “che portino felicità, inneschino emozioni e sublimino chi li indossa.

Sonia è maitre parfumeur di Givaudan, ed è la creatrice di fragranze che hanno fatto la storia. Da Narciso Rodriguez For Her e For Him, a Davidoff Cool Water For Her, Ocean di Gioia di Giorgio Armani, Le Beau, La Belle, La Belle Intense di Jean-Paul Gaultier, e ancora Bella e Les Sorbets de Bella per Nina Ricci, 1 million Parfum di Paco Rabanne, Moonlight Patchouli di Van Cleef & Arpels e molti altri ancora.

CRISTIANO CANALI

È un percorso ondivago, quello che porta Cristiano Canali a creare fragranze, ma che arricchisce le sue competenze e la sua arte a ogni passaggio. Nato a Padova, a 14 d’anni si trasferisce con la famiglia in montagna, sulle Dolomiti. Studia farmacia e, per passione, musica, suonando l’oboe e la chitarra elettrica. In un viaggio in India resta affascinato da una coltivazione di sandalo e, rientrato in Europa, si iscrive al master in profumeria dell’ISIPCA di Versailles. Inizia la carriera di profumiere che lo porterà a lavorare, a Parigi, con i più importanti: Bruno Jovanovic, Carlos Benaïm, Dominique Ropion e Sophie Labbé. All’inizio dell’anno Cristiano entra nel team di profumieri di Mane, è basato a Milano ed è uno dei più promettenti nez italiani. A oggi la sua produzione è concentrata su marchi di nicchia: ha creato Bee e Tiger per Zoologist Perfumes, Romanza per Masque Milano, Nuvolari per Rubini.

Il musicista



ALESSANDRO MEISTRO

Compositore e sound designer, dopo una formazione come autodidatta inizia il suo percorso musicale lavorando con Augusto Martelli a fianco del quale muove i primi passi nella composizione di gingle televisivi e adattamenti musicali. Collabora con la Rai dal 2017 componendo musiche originali per i programmi televisivi. Meistro ama sperimentare, mixare generi diversi e abbinare metodologie di esecuzione classiche a tecnologie avanzatissime di composizione che includono l’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale. Basato a Milano, adora viaggiare e scoprire sonorità inedite in paesi lontani che poi utilizza nelle sue composizioni.

MONOGRID

MONOGRID è una boutique-agency dinamica che offre soluzioni multidisciplinari di livello mondiale, sempre orientate al futuro.

Fondata nel 2016 a Firenze, Italia, da Francesco Bernabei (CEO ed Executive Creative Director), David Hartono (Technical Director) e Daniele Pelagatti (Technical Director), MONOGRID è una creative production company all’avanguardia composta da oltre 50 talenti specializzati in soluzioni digitali interattive.

La missione di MONOGRID è aiutare i brand nel settore del lusso e della moda a liberare il loro pieno potenziale e avventurarsi oltre i limiti della realtà. Lo fa creando ambienti digitali immersivi, installazioni coinvolgenti e contenuti pionieristici che spingono i confini della tecnologia per realizzare l’inaspettato, nel punto d’intersezione tra il mondo online e offline.