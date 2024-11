EcoNatale di Legambiente, maratona di solidarietà per i bambini di Chernobyl

L’EcoNatale di Legambiente si conferma un appuntamento unico che intreccia generosità, sostenibilità e solidarietà verso le bambine e i bambini di Chernobyl. Questa iniziativa, nata sotto l’egida di Legambiente, crea un ponte solidale tra l’Italia e la Bielorussia, unendo le forze per un aiuto concreto e duraturo.

Scegliere le eco-confezioni natalizie significa non solo celebrare il Natale con prodotti alimentari di alta qualità, sani e sostenibili, ma anche compiere un gesto di responsabilità e speranza. A decenni dal disastro nucleare, le popolazioni colpite continuano a convivere con i danni della contaminazione: cibo e acqua restano una minaccia concreta per la salute. Con l’EcoNatale, ogni acquisto sostiene il Progetto Rugiada, che offre ai bambini un ambiente protetto dove accedere a cibo sano e acqua non contaminata, mitigando gli effetti della radioattività.

Le confezioni natalizie, realizzate con materiali ecosostenibili grazie alla collaborazione con l’Associazione Italiana Scatolifici, racchiudono il sapore autentico della natura e il valore di scelte consapevoli. Ogni confezione acquistata sostiene il Centro Speranza, un presidio sanitario che rappresenta una concreta opportunità di rinascita per i più piccoli e le loro famiglie.

Ogni euro raccolto attraverso questa iniziativa contribuisce a costruire un futuro più giusto e sostenibile, trasformando il Natale in un’occasione di rinascita per chi ne ha più bisogno. Partecipare all’EcoNatale significa scegliere un regalo che fa bene a chi lo riceve e al pianeta.

Vuoi fare la differenza? Scopri le composizioni disponibili su www.festambiente.it/econatale , scrivi a info@festambiente.it o chiama il numero 0564 487711 (dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 18:00).

Quest’anno, scegli l’EcoNatale: il regalo più prezioso è quello che dona Speranza.