FIRENZE – 1° Trofeo Città di Pontassieve, manifestazione sportiva per auto storiche e moderne

Si svolge domenica 13 settembre il 1° trofeo Città di Pontassieve, una manifestazione sportiva – organizzata dall’associazione CR956 – con protagoniste auto storiche e moderne.

Una gara di regolarità non competitiva che si snoda per circa 50 km tra le colline del territorio comunale di Pontassieve. Il ritrovo delle auto è fissato in Piazza Vittorio Emanuele II dalle ore 8 con partenza dalle ore 9,45 della prima vettura in concorso. Alla manifestazione sono ammesse un massimo di 40 auto, che dalla centrale piazza di Pontassieve percorreranno il territorio toccando Sieci, Molino del Piano, Santa Brigida, Montebonello con arrivo alle ore 12,30 ad Acone al ristorante in Via della Vittoria. Iscrizioni entro giovedì 10 settembre alle ore 21. Per informazioni 334/7009595 e-mail: cr-956@virgilio.it

Per permettere il regolare svolgimento della manifestazione saranno istituiti lungo il percorso alcuni divieti temporanei, limitati agli orari di passaggio della manifestazione. Di seguito il dettaglio:

dalle ore 8,00 alle ore 10,00: in piazza Vittorio Emanuele II divieto di sosta con rimozione forzata e il divieto di transito per tutti i veicoli.

dalle ore 9,00 alle ore 11,30: in via Lisbona e in viale Hanoi, nel tratto adiacente il campo sportivo divieto di sosta per tutti i veicoli, su ambo i lati delle strade, e il divieto di transito per tutti i veicoli, ad esclusione della sosta dei bus di linea negli stalli di sosta a loro riservati in via Lisbona, con divieto però di accedere o uscire dai medesimi nell’orario di chiusura della strada. In via Lisbona, nel tratto antistante lo stadio comunale compreso fra i nn.cc. 1 e 3, divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli.

dalle ore 11,00 alle ore 12,30: in via delle Lucole divieto di transito per tutti i veicoli.

dalle ore 11,00 alle ore 12,30: n piazza Pertini divieto di transito e il divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli.

dalle ore 12,00 alle ore 13,30 in via S. Eustachio in Acone e via del Poggiolo, tratto compreso fra la cava e via della Vittoria, nonché in via della Vittoria, nel tratto compreso fra via del Poggiolo e via Rita Atria divieto di transito per tutti i veicoli.

dalle ore 12,30 alle ore 16,30: in via della Vittoria, tratto compreso fra via del Poggiolo e via Rita Atria, compresa la piazza antistante la Chiesa, divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli.