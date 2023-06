Fesr 2021-27, il 22 giugno a Prato e Pistoia presentazione misure per le imprese

Saranno Prato e Pistoia le prossime tappe del tour di presentazione delle misure destinate alle imprese del nuovo settennato 2021-27 del Fesr, Fondo europeo di sviluppo regionale. Giovedì 22 giugno alle ore 10 alla Camera di Commercio di Prato in via del Romito, 71. Nel pomeriggio alle 15 sarà la volta di Pistoia, in Provincia, in piazza San Leone, 1.

L’assessore all’economia e turismo Leonardo Marras sarà accompagnato da tecnici regionali per illustrare tutte le opportunità di investimento in tema di ricerca, innovazione, digitalizzazione e competitività. Il tour toccherà tutte le province e si concluderà il 4 luglio a Lucca.

Ricordiamo che a disposizione della Toscana, per il nuovo settennato 2021-2027 del Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr) per dare sostegno alle imprese toscane, ci sono a disposizione oltre 500 milioni di euro.

Informazioni e iscrizioni https://bit.ly/toscanaeuropa

Questo il calendario dei prossimi incontri: