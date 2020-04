EVENTI – Ecco come un’agenzia si ripensa

A causa dell’emergenza Coronavirus gli eventi si sono fermati ma un’agenzia si riorganizza per farli in digitale.

L’eccezionalità del momento impone di ripensare il proprio lavoro che può cambiare negli strumenti, non nella professionalità. Privati, aziende, associazioni avranno sempre bisogno di comunicare, di mantenere un contatto continuativo con clienti e fornitori, di promuoversi ora, in tempi di lockdown, ma anche dopo perché le precauzioni contro il virus continueranno. Eventi, corsi, incontri passano in digitale: formazione, aggiornamento, notizie, promozioni potranno essere veicolate attraverso piattaforme informatiche.

Affinché anche queste siano iniziative di successo, Nora Event Designer, agenzia specializzata nell’organizzazione eventi e matrimoni, mette a disposizione la sua esperienza. Una consulenza completa che parte dall’ideare una nuova visione del business in linea con i tempi fino al suo sviluppo pratico trovando i mezzi volta per volta più adatti. Una nuova idea, strumenti innovativi, nuovi luoghi, la professionalità di sempre. Solo così è possibile curare l’evento dalla fase di elaborazione, al suo svolgimento fino al post. Un’attività che richiede pianificazione, sviluppo di contenuti, grafici e non solo, fino alla promozione dell’evento stesso all’esterno. Queste ultime attività saranno svolte in collaborazione con Lorenzo Somigli, copywriter e ufficio stampa per professionisti, aziende e associazioni.

Tutto ciò si completa con un’attenzione alla privacy e alla cessione dei dati perché questi strumenti sono utili ma devo essere gestiti con oculatezza. Ogni evento inoltre ha di per sé finalità e pubblico differenti che verranno analizzate dall’agenzia per sviluppare una proposta misurata sulle esigenze di ognuno così da garantire la corrispondenza tra risultati attesi e costi.

Nora Event Designer è un’agenzia di organizzazione eventi privati ed aziendali. Nata nel 2016 dopo un’esperienza di 15 anni nel settore dell’accoglienza ed eventi ed a seguito di una laurea in Interior Design presso la Facoltà di Architettura di Firenze. Al centro del ruolo dell’event planner c’è la capacità di entrare in empatia con il cliente capirne le sue esigenze, gusti e budget e costruire l’evento personalizzandolo e rendendolo unico. Creare IDEE.