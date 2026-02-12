Empoli, la Polizia di Stato arresta per detenzione ai fini di spaccio un giovane nigeriano
Nel corso dei servizi straordinari di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione dei reati predatori e al contrasto di sostanze stupefacenti, personale del Commissariato di P.S. Empoli ha notato, in via Verdi, un 31enne – poi identificato – mentre nascondeva alcuni involucri sospetti sotto ad un cassonetto per la raccolta del vetro.
Viste le circostanze, gli operatori hanno proceduto ad un controllo di polizia scoprendo 5 dosi di s eroina occultate nella tasca dei pantaloni e 1400€ in denaro contante.
Una volta recuperati gli involucri i poliziotti hanno accertato ulteriori dosi di eroina, in totale 32, per un peso complessivo di circa 35 gr. L‘uomo, un 31enne nigeriano, con precedenti per sostanze stupefacenti, è stato portato in Questura ed è comparso per rito direttissimo.
Si precisa che l’effettiva responsabilità delle persone indagate e la fondatezza delle ipotesi d’accusa dovranno essere valutate nel corso del successivo processo. Al momento, gli stessi sono assistiti dalla presunzione di innocenza; le contestazioni sono formulate allo stato degli atti e saranno oggetto di verifica nelle competenti sedi giudiziarie (d.lgs. 188/2021).