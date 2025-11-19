Cultura, un ciclo di convegni sull’artista Tomaso Baldini tra Fibbialla e Pescia

Il 2 dicembre di quest’anno ricorre il centenario della morte del pittore Tomaso Baldini avvenuta a Pescia nel 1925. La sezione Pescia-Montecarlo-Valdinievole dell’Istituto Storico Lucchese ritiene sia importante valorizzare l’opera di questo artista ancora poco noto al grande pubblico. Tomaso Baldini, nato a Firenze il 24 novembre 1870, morì prematuramente a Pescia il 2 dicembre 1925, otto giorni dopo aver restaurato (assieme alla moglie) gli affreschi della chiesa monumentale di San Francesco. A Firenze frequentò l’Accademia di Belle Arti ove fu allievo di Giovanni Fattori. Apprezzato restauratore per varie soprintendenze lavorò nei cantieri di Santa Maria Novella a Firenze, di Palazzo Pubblico a Siena e di Palazzo del Popolo a San Gimignano. Operò inoltre nella Cattedrale di Massa Marittima e, come già ricordato, nella chiesa di San Francesco a Pescia. A Pescia fu anche candidato per i socialisti alle elezioni comunali ma non fu mai eletto. È sepolto, assieme alla madre, nella cappella di famiglia nel cimitero di Fibbialla.

Per riscoprire questo valente artista l’Istituto Storico Lucchese, in collaborazione con il Comune di Pescia, il convento di San Francesco e il Comitato Paesano Pro Fibbialla, ha organizzato un ciclo di convegni che si terranno a Pescia in due date, sabato 22 novembre alle ore 16 (presso il Palagio) e domenica 30 novembre alle ore 15 (presso la chiesa di San Francesco). La manifestazione metterà luce sulle attività di un artista ancora troppo trascurato dalla storiografia, protagonista tra l’altro dei restauri della chiesa monumentale di San Francesco di Pescia, un gioiello architettonico che invitiamo tutti a visitare. Saranno rese note anche inedite note biografiche di un’artista profondamente legato a Pescia e alla sua montagna. Inoltre sabato 6 dicembre alle ore 15.00 la nostra sezione dell’Istituto Storico Lucchese, di concerto con il Comitato Paesano Pro=Fibbialla e la Parrocchia di Fibbialla, parteciperà ad una commemorazione presso la tomba di Tomaso Baldini, nel locale cimitero, in occasione del centenario dalla scomparsa. Le due giornate di studio saranno presiedute dal prof. Emanuele Pellegrini (Scuola IMT Alti Studi di Lucca).