Cultura, Giornate delle Case dei personaggi illustri: prorogata la scadenza per l’adesione Per il secondo anno l’Associazione Nazionale case della Memoria invita le case museo di tutta Italia ad aprire le porte il 1° e 2 aprile. Adesione da parte delle case entro il 18 marzo

Ultimi giorni per tutte le case museo italiane, per aderire alle Giornate nazionali delle Case dei personaggi illustri, in programma per il prossimo 1 e 2 aprile. Un’iniziativa per celebrare le giornate dedicate ai luoghi che custodiscono il lascito dei “Grandi”, promossa dall’Associazione Nazionale Case della Memoria, unica rete di case museo di personaggi illustri a livello nazionale che riunisce quasi 100 case museo in 14 regioni italiane.

Alle giornate possono partecipare tutte le case dei personaggi illustri italiani, non solo quelle facenti parte dell’Associazione. In considerazione delle tante iscrizioni, la raccolta di adesioni è stata prorogata di alcuni giorni, fino al 19 marzo. Può essere effettuata sul portale www.casedellamemoria.it. Dal 20 al 30 marzo saranno quindi possibili le iscrizioni da parte del pubblico, sempre collegandosi al sito www.casedellamemoria.it, dove sarà presente l’elenco delle case partecipanti con le indicazioni per prenotarsi.

Quest’anno, a simbolica chiusura dell’anno del centenario della nascita di Ugo Tognazzi (1922-1990) l’iniziativa vede come ambasciatore d’eccezione Gianmarco Tognazzi che coordina la Casa della Memoria dedicata al grande attore, Casa Vecchia a Velletri. Inoltre, l’iniziativa ha ricevuto il patrocinio del Ministero della Cultura, oltre che di Icom Italia.