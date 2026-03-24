Cortona, il «Premio Polimnia #workingwomen» torna il 17 aprile

Cortona, città dell’arte e dell’accoglienza si appresta ad ospitare la II^ edizione del «Premio Polimnia #Workingwomen», un evento che vuol mettere in risalto le eccellenze femminili in ambito nazionale nei settori del management, dell’imprenditoria, della ricerca scientifica, dell’ambiente e dello sport.

Una sezione particolare verrà dedicata ai giovani talenti e alle eccellenze del territorio. Obiettivo dell’iniziativa è quello di mettere in risalto la peculiarità di donne che si sono distinte grazie alle loro capacità intellettive, alla tenacia nel dimostrare il loro operato e alla perseveranza nell’aver creduto nei propri ideali.

Donne che non si sono mai arrese e che hanno lottato per le loro idee e i loro progetti e che rappresentano un’opportunità di sviluppo per il Paese, per la crescita culturale e per la società; donne protagoniste del proprio tempo con il coraggio di osare, vere capitane d’impresa.

La seconda edizione del «Premio Polimnia #Workingwomen», intitolato appunto alla Musa Polimnia che nella mitologia greca rappresentava la sostenitrice delle arti e dei mestieri, avrà luogo venerdì 17 Aprile alle ore 21,00 al Centro Convegni Sant’Agostino di Cortona.