Corri la Vita: 22 mila maglie vendute a Firenze Si ripete il successo della manifestazione per la raccolta fondi contro i tumori al seno

Firenze – La XIX edizione di Corri la Vita ancora una volta si dimostra una delle manifestazioni di beneficenza più amate in città, con 22.000 magliette vendute e 6.000 prenotazioni sul sito per visitare le 120 mete culturali che hanno aderito all’iniziativa in Toscana.

La manifestazione per raccogliere fondi per la lotta contro il tumore al seno è partita ieri mattina da Ponte Vecchio con Lorenzo Zazzeri, argento della staffetta stile libero ai Giochi Olimpici di Tokio, che ha dato il via alla corsa (quest’anno simbolica) insieme alla presidente dell’Associazione Bona Frescobaldi, al sindaco Dario Nardella e al governatore Eugenio Giani. Madrina della manifestazione, quest’anno, è stata l’attrice Angela Finocchiaro.