Confagricoltura Arezzo, aperte le iscrizioni al corso di potatura degli olivi

Tornano anche quest’anno i corsi di potatura degli olivi organizzati da Confagricoltura Arezzo e le iscrizioni sono aperte. Sono già molte le persone che hanno richiesto di frequentare l’incontro che si terrà al Frantoio Paggetti a San Giuliano di Arezzo il 14 e il 15 febbraio. La prima giornata del corso, il sabato, è di taglio teorico, mentre la domenica è prevista la prova pratica in campo. L’intera sessione di due giorni è in collaborazione con l’Università di Perugia. Al termine del corso viene rilasciato un attestato di partecipazione.

«Scopo degli appuntamenti è quello di formare nuovo personale capace di prendersi cura direttamente dei propri olivi e quindi di contrastare il fenomeno dell’abbandono delle colture – dichiara il direttore di Confagricoltura Arezzo, Gianluca Ghini – la coltivazione dell’olivo fa parte delle nostre più antiche tradizioni, ci permette di ‘dipingere’ il paesaggio e di ottenere un prodotto alimentare eccellente e sano».

Ai partecipanti vengono fornite nozioni e dimostrazioni pratiche di azioni di potatura a vaso policonico con ausilio di aste e attrezzature professionali. Si tratta di una modalità che consente di effettuare la potatura da terra e senza l’utilizzo di scale, riducendo la possibilità di infortuni e aumentando la sicurezza dei lavoratori.

Per iscriversi occorre contattare lo 0575 905355 o scrivere un’email a arezzo@confagricoltura.it