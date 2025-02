Comunità Energetiche Rinnovabili a raccolta: al via la selezione per servizi di consulenza gratuita

Proseguono le iniziative del progetto INVECE (Innovazione Verde e Comunità Energetiche), impegnato nell’affrontare le sfide della transizione energetica ed accelerare il percorso verso la decarbonizzazione e la neutralità climatica: dopo il notevole successo dell’evento di presentazione dell’Osservatorio Transfrontaliero delle Comunità Energetiche tenutosi a Firenze lo scorso 23 gennaio, il progetto procede con una nuova fase in cui verrà lanciata una manifestazione di interesse per la selezione di Comunità Energetiche Rinnovabili che avranno accesso a servizi di consulenza gratuita in molteplici ambiti.

Le Comunità Energetiche Rinnovabili consentono a gruppi di cittadini, pubbliche amministrazioni, imprese, associazioni e soggetti di varia natura sia privati che pubblici, di associarsi per produrre e condividere energia locale da fonti rinnovabili con l’obiettivo di fornire benefici economici, sociali e ambientali a ciascun partecipante alla comunità. Un modo, quindi, per rispondere alla sfida energetica richiesta dall’Unione Europea e produrre e consumare in autonomia energia “pulita”: sono sempre più, infatti, le comunità energetiche presenti in Toscana, o in via di formazione, che seguono un percorso di decarbonizzazione e neutralità climatica.

Alle comunità energetiche toscane viene quindi offerta l’opportunità, nell’ambito del programma Interreg Italia-Francia Marittimo 2021-2027 cofinanziato dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR), di partecipare ad una selezione che permetterà a ciascuna di ottenere un piano di accompagnamento, supporto e assistenza, con consulenze gratuite in area giuridico e legale, sociale e comunicativa, tecnica, economico-finanziaria, autorizzativa e paesaggistica, gestionale e monitoraggio.

Il progetto è promosso in Toscana dall’Agenzia Regionale Recupero Risorse, società in house della Regione Toscana che lavora a supporto delle politiche regionali in tema di energia e rifiuti.

“In Toscana assistiamo già da tempo ad una sempre crescente attenzione alle tematiche legate alle comunità energetiche – afferma Roberto Bianco dell’Agenzia Regionale Recupero Risorse – Siamo specializzati in servizi di gestione integrata dell’energia, di promozione delle fonti energetiche rinnovabili e dell’uso razionale ed efficiente dell’energia nel quadro della creazione di un bilancio equilibrato tra domanda e offerta energetica. I nostri uffici sono quindi a disposizione di tutte le comunità, costituite o in fase di costituzione, che vorranno aderire all’iniziativa”.

Le manifestazioni d’interesse dovranno pervenire dal 25 febbraio alle 13:00 fino al 25 marzo alle 18:00 usando il link https://form.jotform.com/242754364644361

Per info e bando completo visitare il sito:

https://interreg-marittimo.eu/it/web/invece/-/comunita-energetiche-rinnovabili-a-raccolta-manifestazione-di-interesse-per-servizi-di-consulenza-gratuita-1