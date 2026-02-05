Coldiretti-Unaprol-Consorzio Olio Toscano IGP insieme al salone del gusto Taste 2026

Dal business dei cibi falsi che “alimentano” le grandi lobby e le multinazionali ai viaggi sensoriali nel mondo dell’olio extravergine con le masterclass gratuite della scuola EvoSchool di Unaprol fino alla lectio magistralis al cospetto dei fornelli di Luisanna Messeri, la cuoca pop testimonial del Toscano IGP.

A Taste 2026, alla Fortezza da Basso, dal 7 al 9 febbraio, Coldiretti Toscana, Unaprol e Consorzio di Tutela Olio Toscano IGP (Spazio Area Monumentale) mettono allo specchio il “True Food” – tema di questa edizione -, nella declinazione agricola il cibo contadino, sano, naturale, giusto, sicuro, frutto paziente del lavoro di agricoltori, allevatori e pescatori ed il “Fake Food”, cibi ultraprocessati ed artificiali nocivi per la nostra salute. Un confronto che nasce dal crescente consumo di alimenti – se così possiamo definirli – ottenuti “impastando” decine di ingredienti chimici attraverso processi industriali che troncano il legame con la terra, le stagioni e la nostra Dieta Mediterranea. Un pericolo di cui non tutti sono pienamente consapevoli: un toscano su quattro, secondo un recente sondaggio di Coldiretti Toscana, li mette in tavola abitualmente.

Tematiche che abbracciano la nostra quotidianità, di cui spesso siamo ignari o poco informati, che Coldiretti, Unaprol e Consorzio di Tutela dell’olio Toscano IGP porteranno all’attenzione del pubblico di visitatori ed operatori del salone del gusto attraverso una serie di iniziative ed attività divulgative e didattiche e spazi espositivi dedicati alle produzioni agricole a km zero e al nuovo mercato coperto di Porta San Frediano a Firenze.

Con ben otto lezioni-degustazioni gratuite, distribuite durante la tre giorni a cura del team di assaggiatori della scuola dell’olio Evoschool, i partecipanti potranno per esempio riconoscere la differenza tra un extravergine di qualità da uno di categoria inferiore mediante la lettura dell’etichetta e l’analisi olfattiva-sensoriale evitando così di cadere in grossolani errori di fronte agli scaffali. Le lezioni sono in agenda sabato 12 e alle 15, domenica alle 10.30, 12 e 15 e lunedì 10.30, 12 e 15. Sempre in questo contesto si terrà sabato 7, per il terzo anno consecutivo la sessione finale del corso per il conseguimento dell’“Attestato di Idoneità fisiologica all’assaggio degli oli di oliva vergini”.

L’olio sale in cattedra anche in occasione dell’incontro con la cuoca pop Luisanna Messeri, volto noto della tv, che terrà sabato 7 (ore 15.00) una lectio magistralis nello spazio del Consorzio di Tutela su come valorizzare in cucina dell’oro verde. Dal padella si passa subito al palco con la presentazione sabato 7 (ore 16.00) nella Taste Arena del libro “Cibi Falsi” con l’economista e direttore della Fondazione Aletheia, Riccardo Fargione e la giornalista enogastronomica ed autrice, Martina Liverani.

Ma al salone si parlerà anche di ristorazione agrituristica, un’eccellenza del turismo rurale regionale, con il lancio ufficiale, nell’ambito dei riconoscimenti assegnati da “Il Forchettiere”, di una categoria dedicata proprio alla cucina contadina nata dalla collaborazione con Terranostra e Campagna Amica.