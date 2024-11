Climate change, robot e nuovi modi di viaggiare: al via a Firenze la 16esima edizione di BTO

Ripensare mete e destinazioni, al netto del climate change, investendo al contempo nelle nuove competenze digitali. Sono questi i temi al centro della prima giornata di lavori di BTO – Be Travel Onlife, la manifestazione che riflette sull’impatto della tecnologia sul nostro modo di viaggiare, che si apre domani 27 novembre (fino al 28) alla Stazione Leopolda di Firenze. Due giorni durante i quali sarà posto l’accento sul tema “BALANCE: AI Confluence in Travel”, ovvero l’equilibrio tra l’Intelligenza Artificiale e l’insostituibile valore dell’interazione umana, scelto per questa edizione e sviluppato in quattro panel dedicati a destinazioni, strategie digitali, turismo enogastronomico ed ospitalità.

L’edizione 2024 aprirà ufficialmente alle 9,30 con l’inaugurazione, alla presenza del presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, dell’Assessore al Turismo della Regione Toscana, Leonardo Marras, del presidente della Camera di Commercio di Firenze, Massimo Manetti, del Direttore di Fondazione Sistema Toscana, Francesco Palumbo e del Direttore Scientifico di BTO2024, Francesco Tapinassi.

Si entrerà poi nel vivo con il panel “Destinazione Toscana, risultati e prospettive per il 2025” (ore 10, Hall 3), appuntamento dedicato ai risultati 2024 e i trend 2025, che quest’anno si concentrerà sull’Intelligenza Artificiale e la sostenibilità. Oltre alle istituzioni regionali e ai vertici di Toscana Promozione Turistica e Fondazione Sistema Toscana, partecipano, tra gli altri, Susanna Cenni, presidente Anci Toscana, Enrico Conti, ricercatore IRPET, Alessandro Tortelli, direttore del Centro Studi Turistici di Firenze e Dario Bertocchi, ricercatore dell’Università UNIUD e Ca’ Foscari di Venezia. Previste anche le testimonianze dai territori con Renzo Macelloni, sindaco di Peccioli e Federica Damiani, consigliera delegata al turismo per il Comune di San Casciano dei Bagni.

Il settore dei viaggi è in piena evoluzione, trainato dall’innovazione tecnologica e dal cambiamento delle abitudini dei consumatori. Le previsioni per il 2024-2026 indicano una crescita significativa delle prenotazioni online, con l’intelligenza artificiale e le nuove tecnologie che offrono soluzioni sempre più personalizzate. Gli operatori del turismo sono chiamati a cogliere queste opportunità per affrontare le sfide future. Tutto questo verrà affrontato con i dati di PhoCusWright, il più importante ente di ricerca al mondo. Il report – realizzato in esclusiva per BTO – “L’industria dei viaggi: di nuovo sull’orlo della traformazione!” – verrà presentato dal suo analista per l’Italia, Giancarlo Carniani (ore 15, Hall 4).

Non mancherà un’analisi su barriere e sfide per l’adozione delle tecnologie AI nei diversi generi di ospitalità, tra cui la carenza di risorse umane qualificate. In un dibattito moderato da Francesco Tapinassi, Federalberghi, Confindustria Hotel e Confesercenti discuteranno di queste criticità (ore 14, Hall 2)

Il cambiamento climatico sarà, insieme al digitale, la vera sfida da vincere per il futuro, che costringerà imprese ed istituzioni a ripensare alla stagionalità dei viaggi. Lo spiegherà Gianluca Mancini, Direttore WWF Travel, nel panel “There is no Destination B. Quale futuro per le destinazioni fragili oltre il climate change? (ore 10, Hall 2), al quale si aggiungerà, nel pomeriggio, la voce del climatologo Luca Mercalli, che nel panel “Misura ciò che è misurabile, e rendi misurabile ciò che non lo è” (ore 17, Hall 4) parlerà di come gli obiettivi dell’accordo di Parigi siano al momento disattesi. Di ambiente e turismo lento parlerà il conduttore Rai di “Generazione Bellezza”, Emilio Casalini accompagnando idealmente il pubblico alla riscoperta del turismo slow incentrato su comunità locali e rispetto della biodiversità (ore 10.00, Hall 1)

Tanti gli appuntamenti della prima giornata dedicati al “Food&Wine Tourism”, con interventi, tra gli altri, di Roberta Garibaldi che presenterà il “Rapporto sul turismo ed il mondo caseario”, realizzato dall’Associazione Italiana Turismo Enogastronomico, secondo il quale i caseifici sono le seconde realtà produttive – dopo le cantine – ad essere visitate dai giovanissimi viaggiatori tra i 18 ed i 24 anni, con il 19% di preferenze (ore 14, Hall 1).

Si parlerà anche di Intelligenza Artificiale applicata all’enoturismo, a partire dal sommelier virtuale, una soluzione facilmente accessibile tramite un semplice QR code, in grado di suggerire abbinamenti mirati cibo-vino nei ristoranti, supportando il personale durante i picchi di lavoro. L’idea, realizzata PAr-Tec, non si limita alla ristorazione, ma può essere implementata anche per aziende vinicole, cantine, piccoli e grandi distributori, offrendo un valido supporto per la valorizzazione dell’intera offerta enologica e contribuendo a strategie di vendita mirate e differenziate (presentazione alle 14, Hall 6).

ROBOTICA E BLOCKCHAIN – Con Bruno Siciliano (Università di Napoli Federico II) e Francisco Javier Martin Romo (KEENON Robotics), si discuterà di come la robotica collaborativa stia ridefinendo l’ospitalità, in compagnia dinerbot della Keenon che intratterrà gli ospiti sul palco (ore 14, Hall 4). Anche questo mercato sta attraversando una fase di sviluppo, nel settore alberghiero, con un tasso di crescita annuale composto del 25,4%, previsto fino al 2027, secondo lo studio “Robotics in Hospitality”. Tra i fattori trainanti l’aumento dell’efficienza operativa, la riduzione dei costi del lavoro e il miglioramento dell’esperienza degli ospiti, mentre le applicazioni più comuni sono la pulizia, il servizio in camera, la reception e l’assistenza ai clienti. L’impatto sull’occupazione prevede una trasformazione significativa dei lavori esistenti (75%), con una minore percentuale di posti di lavoro completamente sostituiti (8%) o creati (3%). Infine, con il guru mondiale della blockchain, Michael Casey, si discuterà di come l’integrazione tra intelligenza artificiale e blockchain possa trasformare radicalmente il settore dei viaggi, creando un ecosistema più equo e trasparente.

Novità di BTO 2024

Humans Train AI – 1:1. A BTO sarà presente un’area training dove i visitatori potranno esplorare da vicino gli strumenti e le applicazioni di AI discussi nei panel scientifici del programma. “Humans Train AI” è il cuore dell’apprendimento sull’intelligenza artificiale generativa, situato direttamente allo stand 1 del padiglione espositivo. In questo spazio interattivo il pubblico potrà “allenarsi” con gli strumenti di Intelligenza Artificiale Generativa, il metaverso e la realtà aumentata, comprenderne il funzionamento e l’utilizzo applicato al travel.

Hospitality Project Investment, evento che fa parte di BTO, l’appuntamento dedicato a: turismo digitale, innovazione e formazione, prevederà l’intervento di Confindustria Alberghi, e Federalberghi Firenze. A seguire, si focalizzerà sulle destinazioni alternative in Toscana, con l’intervento di alcuni gruppi alberghieri. La seconda parte sarà dedicata a progetti, sia pubblici che privati, che riguardano la Regione, con la partecipazione di importanti studi di architettura, design e real estate.

BTO Women. Quest’anno BTO si tinge di rosa. La manifestazione ospiterà un nuovo format, ideato e coordinato da Clara Svanera, dedicato al turismo in chiave femminile, pensato per celebrare il potere, la creatività e le storie delle donne che stanno trasformando il panorama turistico globale, ridefinendo il modo in cui viaggiamo e viviamo le esperienze. Dodici saranno le relatrici, dall’Italia e dal mondo, di diversi ambiti turistici: imprenditrici, esperte, storyteller, si alterneranno sul palco, in tre talk con un tema specifico: Felicità, Coraggio e Innovazione.

Tutto il programma di BTO è su www.bto.travel

