Cinemadamare, una serata di proiezioni dedicate ai cortometraggi girati a Monte Argentario

Si aspettano 15 cortometraggi sabato 29 luglio 2023 nel comune di Monte Argentario, Toscana, in occasione della settima Weekly Competition di Cinemadamare 2023, ventunesima edizione.

I registi che nell’ultima settimana hanno girato i loro film su tutto il territorio toscano provengono: 2 dalla Francia, 1 dalla Norvegia, 1 dall’India, 1 dalla Grecia, 1 dagli USA, 1 dall’Albania, 1 dall’ Uruguay, 1 dal Brasile, 1 dalla Russia, 1 dall’Argentina, 1 dall’Ungheria, 1 dalla Turchia. Saranno 2 i registi invece provenienti dall’Italia.

Il comune toscano è stato il set a cielo aperto dei cortometraggi di giovani cineasti provenienti da oltre 40 paesi diversi, di tutti i continenti, durante questa settima settimana di lavorazioni: proiezione gratuita per tutti sabato 29 luglio presso Piazzale dei Rioni, con premiazione dei più belli.

Il più grande raduno itinerante di filmmakers al mondo terrà spettacolo con la gara di short film girati da giovani cineasti, italiani e stranieri, nel meraviglioso borgo toscano, che ha ospitato la Carovana di Cinemadamare per il secondo anno di fila da domenica 23 luglio fino a sabato 29 luglio. I giovani partecipanti alla Kermesse hanno reso giustizia alle peculiari location del romantico comune portuale riuscendo non solo a risaltare, come previsto, la maestosità marina che adorna il borgo della Maremma Grossetana ma anche delle numerose opere architettoniche quali la Fortezza Spagnola, Torre di Capo d’Omo o la Torre di Cala Piccola e delle ulteriori bellezze naturali come la Grotta del Turco e la Pineta della Feniglie.

Ecco alcuni nomi e le nazionalità dei registi che firmeranno le varie opere: Lilou Richard e Sacha Fabre dalla Francia, Ingrid Gundersen dalla Norvegia, Graciela Ingold dall’Uruguay, Serhan Ozalp dalla Turchia, Vitoria Vasconcellos dal Brasile, Mateo Çili dall’Albania, Mollie Feerick dagli USA, Yulia Neproshina dalla Russia, Lola Dacal dall’Argentina, Peter Vadocz dall’Ungheria, Megh Patil dall’India, Kostantinos Panagiotidis dalla Grecia. Per l’Italia gareggeranno Lorenzo Marte e Tommaso Zingaretti.

Tutti i filmmakers hanno risposto positivamente agli stimoli della città, che ha ispirato moltissime sceneggiature originali, che renderanno la competizione ancora più avvincente. I giovani cineasti internazionali del Campus itinerante sono stati incredibilmente ispirati dalla magica atmosfera del borgo toscano e l’aiuto e il calore costante di cittadini e istituzioni hanno reso possibili lavori di altissimo livello. La produzione ha raggiunto livelli mai visti in questa edizione, con somma soddisfazione di tutte le parti coinvolte nella Kermesse.

Di grande successo sono state anche le proiezioni pubbliche e gratuite allestite dallo staff giovedì 27 luglio e venerdì 28 luglio 2023, che hanno visto la partecipazione in massa della popolazione e hanno rappresentato il preludio all’incombente Weekly Competition.

L’appuntamento è per sabato 29 luglio in Piazzale dei Rioni, per una coinvolgente sfida e un susseguirsi di film dai generi più disparati, dallo sperimentale al drammatico, dall’azione alla commedia.