AREZZO – Le stelle del ring, scatta l’ora del galà degli sport da combattimento L’evento, promosso dal Team Jakini, è in programma domenica 27 novembre al palasport “Fabrizio Meoni”. Ventiquattro atleti professionisti a confronto in una serata in cui verranno assegnati il titolo mondiale e italiano