CINEMA – Tutti i premiati della 39° edizione del ValdarnoCinema Film festival

Sabato 9 ottobre alle ore 21.00 si è svolta la cerimonia ufficiale di consegna dei premi per il 72° Concorso Nazionale e la 39° edizione del ValdarnoCinema Film Festival. Questi i premi assegnati nell’occasione dalla Giuria ufficiale composta da Diana Saqueb Jamal (presidente), Emanuela Genovese, Roberto Silvestri.

Premio Marzocco, simbolo della Città di San Giovanni Valdarno, intitolato a Marino Borgogni, del valore di 1.000 euro, al miglior film in assoluto al film: LE SORELLE MACALUSO di Emma Dante con la seguente motivazione “Attraverso una vorticosa “ronde” di performer, il dramma in Le sorelle Macaluso riflette sul dolore, la memoria, la felicità, i combattimenti e l’invecchiamento di tre “Piccole donne”, orfane, che vivono senza riuscire mai a liberarsene dl loro vecchio appartamento familiare. Così Emma Dante muta in horror intimo, lirico e mai convenzionale, il genere classico del cinema italiano, ovvero la consolatoria commedia sentimental-familiare.”

Premio al miglior corto a SHERO di Claudio Casale con la seguente motivazione “Shero é un corto che nasce dal documentario e affronta qualcosa che pochi sanno affrontare con coraggio, verità e bellezza. In Shero la forza delle donne spezza universalmente antichi equilibri patriarcali e questo sensibile cortometraggio é capace di raccontare in una polemica sfilata di bellezza alternativa e in una paradossale e egomonica “satira al vetriolo” la debolezza del macho. Non illustra una sconfitta, ma combatte e deturpa irreversibilmente ogni mostruoso guardare e pensare l’altro, l’altra.”

Premio alla migliore protagonista nei lungometraggi a Ultima Capecchi in ULTIMINA di Jacopo Quadri con la seguente motivazione “Ultimina ha ottant’anni Si chiama così perché è l’ultima figlia di una famiglia di mezzadri. Attraente e potente Ultimina guida la macchina da presa nel racconto forte della sua vita che riflette come in uno specchio l’ottusità della società patriarcale del ‘900. Conduce la storia da sola in un modo che alla fine si desidera continuare il viaggio con lei.”

Premio alla migliore interpretazione nei cortometraggi a Charlie Carberry per EGGSHELL

Premio “Amedeo Fabbri” per il migliore fotografia lungometraggio a Gherardi Grossi per LE SORELLE MACALUSO

Premio “ Amedeo Fabbri” per il migliore fotografia cortometraggio a Fabrizio La Palombara in EGGSHELL

Premio “Luciano Becattini” miglior montaggio lungometraggio Ilaria De Laurentis per THE ROSSELLINIS di Alessandro Rosselini

Premio “Luciano Becattini” miglior montaggio cortometraggio a Corrado Iuvara per GAS STATION.

Premio migliore colonna sonora lungometraggio Teho Teardo in MOLECOLE di Andrea Segre.

Premio migliore colonna sonora cortometraggio 2two, Etienne Gauthier, Caso, Tanya in LE AIGLES DE CARTHAGE di Adriano Valerio.

Premio “Banca del Valdarno” al film lungometraggio capace di mettere in risalto i valori della cooperazione e della solidarietà a PALAZZO DI GIUSTIZIA di Chiara Bellosi e al cortometraggio UNA NUOVA PROSPETTIVA di Emanuela Ponzano.

Premio ANPI al lungometraggio I PRIMI SARANNO GLI ULTIMI di Pasquale D’Aiello e al cortometraggio SHERO di Claudio Casale.

Premio Diari di Cineclub per il miglior corto a: SOLITAIRE di Edoardo Natoli con la seguente motivazione “Per la delicatezza con cui il film affronta un tema universale quale la solitudine nell’età senile e per la pregnanza e freschezza del linguaggio audiovisivo utilizzato, impreziosito da una raffinata animazione.”

Premio Franco Basaglia, per il miglior film per i temi della salute mentale dell’Associazione F. Basaglia di Arezzo a MELINA di David Valolao con la seguente motivazione “ Film importante, piccolo documentario delizioso con un passo filmico che per lo stile di ripresa e di sguardo mischia e supera tradizionali confini culturali, quasi uno sconfinamento in latitudini di un Oriente dove il presente e i gesti sono una misura compiuta del vivere. Dentro la nostra modernità, in un presente trasfigurato da semplici gesti che diventano azioni artistiche, la narrazione rispettosa e affettuosa della quotidianità di Melina sorprende e emoziona. Un cinema che ci fa conoscere e incontrare qualcuno che resiste e anzi agisce sul mondo, trasfigurandolo e creando bellezza da scarti, da oggetti consumati e poi buttati via come forse Melina stessa si è ritrovata ad essere nei suoi percorsi di vita. Un regalo l’incontro con questa donna straordinaria, fuori da un ordinario che le va stretto, una Greta Thunberg della strada, come lei fuori dall’ordinario, come lei padrona di molte parole chiave di critica della modernità: il consumismo, la produzione abnorme di rifiuti, la perdita di bellezza e gentilezza come valori, l’assenza di poesia nel mondo. Che questa voce limpida venga da chi ha avuto una lunga carriera di ricoveri psichiatrici e abbia vinto la sua battaglia su chi voleva internarla è per noi di grande importanza.La grazia, l’amore e il rispetto con cui il film è stato girato e montato ne fanno uno strumento prezioso da diffondere ovunque.”

Menzione speciale Premio Basaglia per il film TENER A MENTE con la seguente motivazione “Il film descrive l’umanità di un gruppo di giovani provata ma non piegata dalle loro sofferenze particolarmente accentuate dal periodo pandemico con i vari lockdown. Il titolo Tener A mente/Teneramente introduce il gioco narrativo e lo stile di racconto che accompagna la durezza del periodo pandemico attraverso l’uso trasfigurativo e creativo dell’arte, in questo caso il cinema e la musica, e dell’amicizia, del piacere di ritrovarsi e riprendere quanto avevamo lasciato. Che cosa dovremo tener A mente dopo? La resistenza, i legami, il valore dell’arte e dell’amicizia come bene esprimono gli interpreti del film carichi di simpatia e voglia di ripresa. Un esempio di come l’attività formativa e artistica possa essere valore terapeutico anche in tempi difficili come il nostro presente e come per tutti noi in questo film bello e commovente gli interpreti speciali, artisti ricchi di simpatia e energia, possano essere di esempio.”

Il Premio della Libera Università del Valdarno è stato attribuito al cortometraggio “HO TUTTO IL TEMPO CHE VUOI” di Francesco Falaschi.

Premio del Pubblico al miglior lungometraggio a TENER A MENTE e al miglior corto a CARAMELLE ALLA MENTA.

Premio del Cineclub Sangiovannese a QUASI NATALE nello Spazio Toscana