Cinema, a Firenze la prima di Sicilian Holiday

Anteprima fiorentina per “Sicilian Holiday” il film di Michela Scolari interpretato, tra gli altri, da Claudia Gerini e Ivo Romagnoli. La proiezione è prevista per domani, lunedì 4 dicembre ,alle 21 al Cinema Adriano (Via Giandomenico Romagnosi 46) in sala la regista e Ivo Romagnoli, uno dei protagonisti.

“Sicilian Holiday” è stato prodotto e realizzato dalla società fiorentina Film in Tuscany e ha visto la collaborazione del produttore statunitense, Premio Oscar Adam Leipzig.