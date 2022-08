CASENTINO – Un trekking con delitto nel borgo e nei boschi di Raggiolo

Un’escursione alle pendici del Pratomagno per risolvere un misterioso caso. Domenica 28 agosto, il borgo di Raggiolo si colora di giallo per la sua prima edizione di “Trekking con delitto” in cui bambini e adulti saranno chiamati a diventare veri e propri detective per trovare la soluzione di un’indagine sviluppata tra gli antichi vicoli in pietra e i verdi sentieri nel bosco. L’iniziativa, promossa dalla Brigata di Raggiolo all’interno della rassegna RaggioloEstate2022, si svilupperà per l’intera giornata fino alle 16.30 e fornirà un’inedita occasione per aguzzare l’ingegno, divertirsi e scoprire le bellezze del territorio.

L’inizio delle investigazioni è fissato per le 10.30 in piazza San Michele a Raggiolo dove i partecipanti, dopo aver deciso se vivere il gioco in squadra o individualmente, riceveranno una cartina con i vari punti da raggiungere, scopriranno i primi personaggi coinvolti nel caso e potranno così prendere appunti sulle diverse fasi della storia. L’escursione in montagna si svilupperà poi su un percorso ad anello lungo i sentieri che conducono verso il Pratomagno attraverso cui i detective potranno ricostruire tutte le dinamiche del delitto attraverso incontri e indizi utili per riuscire a portare a buon termine le indagini. Il cammino sarà anche un’occasione di confronto per arrivare, con intuito e fantasia, a individuare il colpevole e a chiarire il movente per riuscire a consegnare la giusta soluzione al ritorno a Raggiolo. Il borgo casentinese sarà poi sede della fase conclusiva del “Trekking con delitto” quando verrà svelato l’intero intreccio del caso e quando si terranno le premiazioni dei partecipanti più veloci e più precisi nel ricostruire la dinamica del giallo. Per partecipare è necessaria l’iscrizione contattando il numero 334/239.77.58. «“Trekking con delitto” – commenta Tommaso Lenzi della Brigata di Raggiolo, – propone una formula totalmente inedita per vivere il borgo e il bosco, con un’escursione che vuole coinvolgere e divertire partecipanti di tutte le età».