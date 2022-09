Il Walking Festival Giglio: cos’è e perché vale la pena fare questa esperienza

Una delle mete turistiche italiane più conosciute e apprezzate dai turisti è sicuramente l’isola del Giglio. Durante tutto l’anno, ma soprattutto in determinati mesi, l’isola brulica di turisti provenienti da ogni dove con la passione per il trekking. A motivare questa ondata di turismo particolare è il Walking Festival dell’Isola del Giglio, un evento che permette agli amanti delle passeggiate di scoprire le bellezze del parco delle isole toscane. Ogni anno, l’appuntamento è fissato due volte: in primavera (tra aprile e maggio) e nella stagione autunnale (tra settembre e ottobre).

Come raggiungere l’Isola del Giglio

Prima di parlare più dettagliatamente del Walking Festival è necessario capire come raggiungere questa splendida località. Tutto dipende dal punto di partenza, tuttavia, essendo un’isola, è comunque necessario salpare con il traghetto da Porto Santo Stefano. In genere le tratte sono più numerose durante l’estate, tuttavia, è possibile raggiungere l’isola durante tutto l’anno, tutto quello che occorre fare è cercare gli orari traghetti isola del giglio e salire a bordo del traghetto.

Il festival

Il Walking Festival permette di addentrarsi tra alcuni dei sentieri più belli dell’Isola del Giglio. Alcune delle escursioni incluse nel programma, sono adatte anche a chi non ha molta esperienza nel trekking, mentre altre sono adatte principalmente agli esperti. La maggior parte sono gratuite, e vanno prenotate semplicemente contattando la Pro Loco Giglio o direttamente gli enti coinvolti, mentre altre richiedono un piccolo contributo, per il pranzo oppure per gli spostamenti utilizzando i mezzi di trasporto (come la barca per attraversare le distese d’acqua). I percorsi cambiano di anno in anno, e quelli autunnali non sono gli stessi della primavera. Alcune delle mete che vengono incluse nel programma sono le spiagge, oppure i sentieri tra i frutteti e i cespugli floreali, o ancora le zone che ospitano animali protetti da ammirare (ad esempio la berta maggiore, il gabbiano corso e il marangone dal ciuffo, nelle zone marine, e silvidi e magnanina, nella macchia mediterranea). Oltre all’Isola del Giglio, il Walking Festival spesso include anche mete vicino al Giglio, come ad esempio Giannutri. Quest’isola è costituita principalmente da rocce carbonatiche risalenti al triassico, pertanto le escursioni in questa zona sono davvero imperdibili.

Cosa fare sull’isola

Una volta conclusa la rilassante passeggiata in natura prevista dall’evento, è possibile fare tantissime altre attività sull’isola. A settembre è possibile fare dei bagni rilassanti andando in spiagge mozzafiato senza dover fare i conti con i tantissimi turisti che ogni anno affollano ogni angolo dell’isola. Se si è in dolce compagnia è possibile fare un vero e proprio tour romantico dei fari che illuminano il mare per i naviganti. Si tratta di uno spettacolo davvero romantico da fare con la propria anima gemella. I fari, infatti, illuminano le acque cristalline che contornano l’isola in piena notte, regalando un’atmosfera mozzafiato.

Infine, se si è appassionati di feste patronali, non è possibile non fare un salto alla festa di San Mamiliano (Giglio Castello) che si tiene ogni 15 settembre, durante la quale è possibile rilassarsi con del buon cibo e uno spettacolo pirotecnico mozzafiato.