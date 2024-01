Bologna, Cartiere Carrara presenta “Caring for what’s next” durante fiera Marca 2024

Caring for what’s next è il titolo del Manifesto di Sostenibilità che Cartiere Carrara, tra i principali produttori di Carta Tissue in Italia, ha lanciato nell’anno del 150° anniversario (1873-2023) e che sarà protagonista dello stand alla ventesima edizione della fiera Marca, organizzata da BolognaFiere in collaborazione con ADM, l’Associazione della Distribuzione Moderna, che si terrà il 16 e 17 gennaio 2024 nel quartiere fieristico di Bologna.

Il Manifesto, composto da dieci punti, sintetizza quello che è un dettagliato decalogo di valori imprescindibili: dalla cura e la tutela dei diritti delle persone alla prosperità della comunità e del territorio, dalla circolarità e rigenerazione al risparmio energetico e alla riduzione delle emissioni.

“Marca è un’importante occasione per raccontare a tutti i soggetti della distribuzione i nostri obiettivi per il 2030, che sono racchiusi nel nostro Manifesto, ma anche i tanti risultati che abbiamo già ottenuto – dichiara Mario Carrara, vicepresidente e chief growth officer di Cartiere Carrara -. La nostra mission è fondata sul prendersi cura di ciò che ci circonda: attenzione alle persone, riduzione dell’impatto ambientale, formazione e cultura della sostenibilità, sono i punti chiave della nostra filosofia e condividere questa visione con tutti i nostri partner e potenziali partner è fondamentale”.

Lo stand di Cartiere Carrara, oggi presente sul mercato consumer con i marchi Tuscany. La bellezza della carta; BulkySoft e Maxi, sarà al Padiglione 30 Stand D/87 – E/88.