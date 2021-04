Bekaert, Giani : “Situazione drammatica, urgente convocare il tavolo di crisi”

La riconvocazione urgente del tavolo di crisi nazionale per la vicenda Bekaert. E’ questa la richiesta che il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha rivolto al ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti e al viceministro Alessandra Todde segnalando il «punto drammatico» in cui è è oggi la vertenza «considerata l’imminente scadenza degli ammortizzatori sociali prevista per il prossimo 4 maggio e l’assenza di qualsiasi comunicazione dal parte di Bekaert sul ricorso a un ulteriore periodo di cassa integrazione, nonostante l’oggettiva possibilità di ricorrervi».