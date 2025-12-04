Avviato l’iter per il nuovo Piano Integrato di Salute della Valdichiana Aretina

La Conferenza dei Sindaci della Valdichiana Aretina e la Asl Toscana sud est lo scorso 26 novembre hanno approvato l’Atto di indirizzo per la definizione del nuovo Piano Integrato di Salute (PIS) della Zona distretto, che comprende i Comuni di Cortona, Castiglion Fiorentino, Foiano della Chiana, Lucignano e Marciano della Chiana. Il Piano Integrato di Salute è lo strumento che guiderà le politiche sanitarie e sociali della zona, puntando a rispondere ai bisogni della popolazione in modo coordinato e condiviso. La programmazione partirà dall’analisi della situazione locale: 49.773 abitanti distribuiti su più di 560 km², un numero di nascite leggermente inferiore alla media regionale e una popolazione prevalentemente anziana, ma con una speranza di vita superiore alla media toscana.

Il percorso di lavoro coinvolgerà istituzioni, comunità locali, cittadini e associazioni del terzo settore. Saranno organizzati tavoli tematici su famiglie e minori, non autosufficienza, cronicità, salute mentale e materno-infantile, per definire insieme le priorità di intervento. Tra gli obiettivi principali: promuovere la salute, rafforzare l’integrazione tra servizi sociali e sanitari, garantire cure adeguate e accessibili, potenziare le Case di Comunità e sviluppare iniziative per la prevenzione del disagio e delle dipendenze. Con l’approvazione dell’Atto di indirizzo parte ora la fase operativa per costruire una strategia concreta e condivisa, a misura di cittadino, per la salute della Valdichiana Aretina.

“L’avvio del percorso per il nuovo Piano Integrato di Salute rappresenta un passaggio fondamentale per garantire una programmazione realmente aderente ai bisogni delle persone e delle comunità locali – sottolinea Patrizia Castellucci, direttrice dei servizi sociali della Asl Toscana sud est -. Si tratta di una programmazione strategica che ci permette di condividere priorità, risorse e visione con gli enti del territorio della Valdichiana Aretina, costruendo risposte integrate tra sociale e sanitario. Il coinvolgimento attivo dei cittadini e delle realtà del terzo settore sarà decisivo per definire interventi efficaci e sostenibili, capaci di promuovere benessere e qualità della vita per tutte le fasce di popolazione”.

“Con l’approvazione dell’Atto di indirizzo si apre una fase di lavoro concreta e partecipata – aggiunge Roberto Francini, direttore della zona distretto della Valdichiana Aretina -. Questo territorio presenta caratteristiche demografiche e bisogni specifici che richiedono una forte integrazione tra i diversi servizi. Il nuovo Piano Integrato di Salute dovrà tradurre queste esigenze in azioni mirate, rafforzando i percorsi territoriali, potenziando le strutture di prossimità come le Case di Comunità e consolidando il rapporto con i Comuni. L’obiettivo è offrire ai cittadini un sistema di servizi più vicino, più accessibile e più capace di prevenire fragilità e disuguaglianze”.

“A nome di tutti i rappresentanti dei comuni facenti parte della Zona – dichiara Lucia Lupetti, assessore alle Politiche sociali del Comune di Cortona – non posso che ringraziare la Asl per l’eccellente lavoro svolto in tempi strettissimi. La salute e il benessere dei nostri cittadini è la priorità e sono certa e fiduciosa che collaboreremo con il massimo impegno per il raggiungimento degli obiettivi comuni”.