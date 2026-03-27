Arezzo, trenta anni di assistenza domiciliare per l’Avad

Trentesimo anno di attività per l’Avad – Associazione Volontari Assistenza Domiciliare. La onlus aretina è nata nel 1996 e, di conseguenza, ha raggiunto un importante traguardo che testimonia la continuità e la solidità di un servizio finalizzato al sostegno umano, psicologico ed emotivo tra le mura di casa di malati con patologie oncologiche o degenerative. Il 2026 dell’Avad ha preso il via con l’apertura del tesseramento per rinnovare l’affiliazione dei propri soci e per aprire le porte a nuovi cittadini da coinvolgere nelle diverse attività, con la volontà di ampliare la rete di volontari per rispondere in modo sempre più tempestivo, efficace e mirato ai bisogni delle famiglie e per portare così un aiuto concreto in termini di vicinanza, ascolto e compagnia.

Giunta al trentesimo anniversario, l’attività dell’Avad viene sviluppata principalmente attraverso il servizio di assistenza domiciliare svolto dagli associati che, dopo un adeguato periodo di formazione, sono impegnati nell’offrire un supporto relazionale direttamente nelle case dei pazienti. La loro presenza rappresenta spesso un punto di riferimento importante per i malati e per i familiari che possono così contare su momenti di sollievo e condivisione in situazioni difficili e delicate: il valore dell’associazione, infatti, non risiede in interventi sanitari che restano di competenza dei professionisti ma nella capacità di creare una rete di vicinanza umana per combattere la solitudine e l’isolamento che spesso accompagnano la fase finale della vita di una persona. L’Avad, inoltre, è impegnata in attività di supporto e presenza al centro oncologico per portare conforto e ascolto durante percorsi di cura complessi. Un elemento centrale dell’impegno dell’associazione è la formazione continua rivolta ai volontari che partecipano a percorsi di aggiornamento sulle diverse tematiche legate all’assistenza, alla relazione di aiuto e alla gestione delle situazioni di fragilità, ma momenti di aggiornamento e di confronto sono aperti anche alle famiglie e ai professionisti sanitari per accrescere le competenze reciproche, favorire il dialogo tra i diversi soggetti coinvolti nell’assistenza e costruire una rete di collaborazioni sempre più efficace. Ulteriori informazioni sull’attività e sul tesseramento sono disponibili sul nuovo sito www.avadarezzo.org. «L’Avad – commentano all’unisono il presidente Enzo Gori e la vicepresidente Fiammetta Boncompagni, – è un punto di riferimento importante nel territorio aretino per la promozione di una cultura della solidarietà e della cura della persona, dimostrando come il volontariato possa svolgere un ruolo fondamentale nel costruire comunità più attente, inclusive e vicine ai bisogni dei più fragili».