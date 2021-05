ARTE – “Spazi aperti”, la nuova mostra della Galleria Mentana

Dopo la rassegna sui pezzi unici e le grafiche d’autore di artisti italiani e internazionali, la Galleria d’Arte Mentana di Firenze è lieta di accogliere i visitatori per una nuova mostra di selezione “Spazi aperti”. L’inaugurazione nello spazio espositivo di via della Mosca 5r è avvenuta sabato 8 maggio; la mostra durerà per tutto il mese di maggio. Gli artisti presenti sono: Audrey Traini, Giada Falli, Bianca Vivarelli, Ursula Radel, Eliana Cantoni, Valerio Tanini, Eva Breitfuss, Pier Tancredi-De Coll.

Alla mostra si accede liberamente nel rispetto delle norme anti-COVID 19 e fino a capienza massima.

Gli orari sono: dal martedì al sabato dalle 11:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 19:30; lunedì dalle 16:00 alle 19:30; chiusi la domenica.

Per info e prenotazioni: galleriamentana@galleriamentana.it