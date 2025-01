Arte, a Firenze la mostra Helen Frankenthaler chiude a Palazzo Strozzi con oltre 75.000 visitatori

Si è chiusa ieri, domenica 26 gennaio 2025, a Palazzo Strozzi, Helen Frankenthaler. Dipingere senza regole, la grande esposizione, co-organizzata dalla Fondazione Palazzo Strozzi e dalla Helen Frankenthaler Foundation, che ha celebrato la straordinaria ricerca di una delle più importanti artiste del XX secolo. La mostra ha visto la partecipazione di oltre 75.000 visitatori, mantenendo, fin dalla sua apertura, una costante attenzione in termini di pubblico, di visibilità sulla stampa e di apprezzamento da parte della critica.

Il successo dell’esposizione è sancito anche dalla prosecuzione della mostra, dall’11 aprile al 28 settembre 2025, al Museo Guggenheim Bilbao. Sempre a cura di Douglas Dreishpoon, Direttore dell’Helen Frankenthaler Catalogue Raisonné, l’esposizione Helen Frankenthaler: Pintura sin reglas proporrà una selezione delle opere della grande artista americana esposte a Firenze, esplorando la sua rivoluzionaria ricerca nella pittura.

«Siamo entusiasti di aver presentato l’opera di Helen Frankenthaler in una grande mostra senza precedenti in Italia, permettendo al pubblico fiorentino, italiano e internazionale di conoscere come mai prima una figura fondamentale dell’arte del Novecento» – dichiara Arturo Galansino, Direttore Generale della Fondazione Palazzo Strozzi – «La partecipazione del pubblico e l’attenzione della critica e dei media hanno premiato il lavoro della Fondazione nella creazione di un progetto di livello internazionale che ha posto Firenze al centro del dibattito culturale internazionale».

Aspettando Tracey Emin. Sex and Solitude dal 16 marzo – 20 luglio 2025

La Fondazione Palazzo Strozzi presenta Tracey Emin. Sex and Solitude, la più grande mostra mai realizzata in Italia dedicata a una delle artiste britanniche più famose e influenti del panorama contemporaneo.

Curata da Arturo Galansino, l’esposizione indagherà la poliedrica pratica artistica di Emin, che spazia tra pittura, disegno, film, fotografia, ricamo, scultura e installazioni al neon. Il titolo fa riferimento a due parole chiave, sesso e solitudine, che permeano le oltre 60 opere di un percorso che attraversa diversi momenti della carriera dell’artista, dagli anni Novanta a oggi, in un intenso viaggio sui temi del corpo e del desiderio. Molte delle opere della mostra verranno presentate in Italia per la prima volta, assieme a nuove produzioni specificamente realizzate in occasione dell’esposizione a Palazzo Strozzi.

