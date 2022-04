CULTURA – Sky Arte presenta il documentario Donatello, Il Rinascimento in onda domani 12 aprile Una produzione originale in partnership con Palazzo Strozzi, con la collaborazione dei Musei del Bargello

Palazzo Strozzi rinnova la partnership con Sky Arte per la mostra Donatello, il Rinascimento, con una nuova produzione originale, realizzata da Ballandi Arts, in collaborazione con i Musei del Bargello, dedicata al maestro dei maestri. Il documentario è già parte del percorso espositivo della mostra con una clip di alcuni minuti e andrà in onda nella sua versione integrale su Sky Arte (canale 120, 400 di Sky) domani 12 aprile alle 21.15 e sarà disponibile anche on demand e in streaming su NOW.

Donatello, il Rinascimento regala un’esperienza coinvolgente e immersiva tra sculture, dipinti e disegni, ricostruendo il percorso di uno dei più grandi maestri del Rinascimento italiano. Il documentario passa in rassegna le opere presenti nella mostra, che si tiene a Palazzo Strozzi e al Museo Nazionale del Bargello dal 19 marzo al 31 luglio 2022, la cui grandezza viene restituita allo spettatore grazie a riprese suggestive e al commento dettagliato di esperti.

La mostra Donatello, il Rinascimento è promossa e organizzata da Fondazione Palazzo Strozzi e Musei del Bargello in collaborazione con gli Staatliche Museen di Berlino e il Victoria and Albert Museum di Londra. Sostenitori Fondazione Palazzo Strozzi: Comune di Firenze, Regione Toscana, Camera di Commercio di Firenze, Fondazione CR Firenze, Comitato dei Partner di Palazzo Strozzi. Main Partner: Intesa Sanpaolo