Arredamento: come scegliere lo stile giusto per te

La casa è il luogo in cui ognuno di noi soddisfa il bisogno di sentirsi a proprio agio, grazie a spazi progettati in base alle esigenze personali e con arredi scelti per migliorare il comfort abitativo.

Quando si vuole cambiare l’arredamento della propria casa è dunque fondamentale tenere presente questi aspetti per individuare lo stile giusto per noi. Le proposte sono molteplici e vanno dagli arredi più classici fino alle smart home, dotate di numerosi dispositivi tecnologici. Per iniziare ad avere le idee più chiare, si può cominciare a guardarsi intorno, visitando diversi store specializzati, come lo showroom di Bassetti Home Innovation a Pisa, per lasciarsi ispirare dalla città in cui si vive. Per chi abita a Pisa le fonti d’ispirazione non mancano, perché la città ha un patrimonio artistico che attira ogni anno molti visitatori e, grazie all’Università, rappresenta un importante centro di cultura e innovazione. Con una passeggiata in città, nella Piazza dei Miracoli, tra negozi di arredamento e capolavori architettonici, si possono cogliere spunti preziosi per completare la ricerca di uno stile adatto a noi. A tal proposito diamo 3 utili consigli per trovare il modo giusto di arredare la casa dei nostri sogni.

Scegliere in base al gusto personale

L’arredamento della casa rispecchia la personalità di chi la abita. Il primo consiglio è quello di tenere sempre presente i gusti personali e il proprio modo di essere. Uno stile classico si adatta ad una persona seria, che ama la comodità senza eccessi e che preferisce colori tenui e rassicuranti, materiali di grande qualità e duraturi, come ad esempio il legno. Per una persona creativa ed eclettica, si può invece azzardare proponendo uno stile moderno e contemporaneo, caratterizzato da zone colorate e da mobili dal design innovativo. Lo stile hi-tech è ideale per chi ama la tecnologia e vuole utilizzarla anche nell’arredo casa, grazie all’installazione di impianti di domotica e all’acquisto di elettrodomestici smart. Il sistema domotico è inoltre tra le soluzioni più comuni per risparmiare energia, perché consente di ottimizzare i consumi gestendo le diverse operazioni in modo automatizzato. Se non si è sicuri dello stile che più si avvicina ai propri gusti, il consiglio è quello di considerare gli oggetti che ci piacciono, i colori che si indossano e agli accessori che si utilizzano. Sono tutte cose che dicono molto della personalità di ciascuno di noi.

Consultare diverse fonti di ispirazione

Oltre al tour della città di Pisa, per trovare ispirazione si possono consultare diversi canali: riviste specializzate, siti internet dedicati all’interior design e social network come Pinterest che aiutano ad orientarsi tra i diversi stili arredativi con immagini impattanti e suggestioni originali. Quando si fa ricerca, è fondamentale salvare tutto ciò che ci piace, catalogarlo e consultarlo in un secondo momento, per capire se ci sono elementi in comune che possono rappresentare un particolare stile d’arredo, selezionando oggetti ed elementi che si desidera acquistare per una nuova casa.

Rivolgersi a specialisti

Per essere sicuri del risultato e migliorare il comfort abitativo, il consiglio è di rivolgersi ad un team di specialisti dell’interior design. Dopo un sopralluogo nell’abitazione e un confronto con il cliente, che servirà a mettere a punto preferenze e necessità, il team di esperti procede con la realizzazione di un progetto che terrà conto di tutte le esigenze e che sarà gestito in maniera professionale, facendo risparmiare tempo e, in molti casi denaro. Agendo da soli si rischia infatti di acquistare degli arredi che possono risultare inadeguati o poco in linea con lo stile generale della casa.