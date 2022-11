Arezzo, un corso di formazione per enti pubblici per la decarbonizzazione del territorio

Un corso di formazione per le pubbliche amministrazioni per perseguire la decarbonizzazione del territorio aretino. Il progetto, promosso dalla Casa dell’Energia in collaborazione con CogenSave e Coingas, ha come titolo “Efficienza energetica e reperimento delle opportunità europee e del Pnnr” e rappresenterà un’occasione per fornire informazione e assistenza su modalità, soluzioni e bandi per favorire il passaggio dalle fonti di energia tradizionali e inquinanti verso nuovi modelli rinnovabili e rispettosi dell’ambiente. Le lezioni, rivolte al personale degli enti locali, prenderanno il via da martedì 22 novembre e saranno svolte in presenza nella struttura di via Leone Leoni o on-line per favorire la partecipazione a distanza.

Questo corso testimonia la volontà di consolidare sinergie tra pubblico e privato che, da tempo, caratterizza l’identità della Casa dell’Energia per andare a offrire servizi specifici rivolti anche a piccoli Comuni e piccoli enti, garantendo assistenza, consulenza e professionalità in un ambito finora sottostimato. A confermarlo è il fatto che, nel periodo 2014-2020, l’Italia ha recepito solo il 7% degli investimenti per la transizione energetica previsti nei bandi comunitari, dunque l’intenzione è di invertire questo trend in un’ottica di diminuzione dei costi, efficienza energetica e riduzione dell’impatto ambientale. In quest’ottica, il percorso al via dal 22 novembre rappresenta una risposta concreta strutturata insieme a Franco Scortecci, presidente di Coingas Spa di cui la Casa dell’Energia ha assunto il ruolo di consulente energetico con una convenzione che prevede servizi per i ventisette Comuni azionisti. La formazione si svilupperà attraverso tre incontri e, di volta in volta, tratterà svariati argomenti quali “Pnnr e opportunità di finanziamento”, “Comunità energetiche e partenariato pubblico-privato”, “Programmi dell’Unione Europea”, “Agrivoltaico, idrogeno e dettagli normativi sul Gestore Servizi Elettrico”, “Accesso al Conto Termico” e “Monitoraggio, progettualità e compilazione dei Bandi Ministeriali, Regionali ed Europei”. Ad approfondire queste tematiche saranno relatori esperti e professionisti della Casa dell’Energia o di CogenSave, realtà di riferimento a livello nazionale per teleriscaldamento urbano e efficienza energetica. «La nostra priorità – spiega Fabio Mori, direttore della Casa dell’Energia, – è di presentare proposte per l’efficienza energetica di edifici e aree urbane, con soluzioni da portare all’attenzione delle istituzioni. In quest’ottica, abbiamo consolidato la collaborazione con CogenSave per assistere i Comuni in interventi di installazione di impianti da fonti rinnovabili, dal fotovoltaico alle pompe di calore, dal biogas al teleriscaldamento. Esistono infatti potenzialità e possibilità da sfruttare per migliorare il futuro del nostro territorio, ma occorrono competenze, fondi e volontà politica: questo percorso testimonia l’intenzione della Casa dell’Energia di porsi come un partner in termini di formazione, informazione e consulenza».