Arezzo, tre serate per scoprire il ballo con la Karisma Dance

Tre serate per scoprire il ballo con la Karisma Dance. L’avvio della nuova stagione di corsi della storica scuola, giunta al venticinquesimo anno di attività, è scandito da una serie di lezioni a porte aperte che saranno ospitate da varie sedi tra Arezzo e la Valtiberina con l’obiettivo di fornire occasioni per mettersi alla prova tra tante diverse discipline e per vivere i primi passi in pista. Questo ciclo di open day a partecipazione gratuita è motivato dalla volontà della Karisma Dance di stimolare la pratica del “ballo sociale” inteso come veicolo di divertimento, spensieratezza e movimento, con gli incontri tenuti dall’esperienza dei maestri Teresa Zdrojkowska e Paolo Casalini.

L’appuntamento di martedì 17 ottobre è fissato alla palestra Gold Star Gym in via Gobetti dove, a partire dalle 21.00, verranno previsti i corsi di salsa cubana, bachata e gestualità femminile per principianti, mentre la lezione di mercoledì 18 ottobre sarà ospitata dalle sale della Pj School in via Einstein con liscio e balli da sala che permetteranno di vivere un percorso tra specialità quali fox trot, valzer lento, tango, valzer viennese, mazurca, polka, samba, cha cha cha, beguine, mambo, rumba o passo doble. Una particolare attenzione sarà orientata anche verso la Valtiberina con i corsi di zumba, bachata, salsa cubana e liscio previsti all’interno del Centro Ginnico Buddy & I Tre Tesori a San Giustino Umbro, con l’open day in calendario lunedì 16 ottobre. Un’ulteriore possibilità sarà rappresentata dalle lezioni private individuali o in coppia per un primo approccio al mondo del ballo; per informazioni e prenotazioni sulle giornate di prova è possibile contattare il 339/431.73.48. «Il ballo porta benefici al corpo e alla mente – commenta la maestra Teresa Zdrojkowska, – e, con questa consapevolezza, rivolgiamo passione e impegno nello sviluppo di questa pratica sul nostro territorio: i tre open day, in quest’ottica, sono un invito a vivere serate di spensieratezza e a mettersi alla prova tra varie specialità».