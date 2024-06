Arezzo, tre ragazzi dell’Alga Atletica in evidenza con la maglia della Toscana

Tre ragazzi dell’Alga Atletica Arezzo in evidenza al trofeo nazionale “Pratizzoli” di Parma. Il più importante meeting riservato alle rappresentative regionali della categoria Cadetti, giunto alla decima edizione, ha riunito i migliori atleti e le migliori atlete del biennio 2009-2010 che si sono misurati nelle diverse discipline di velocità, salti e lanci in un vero e proprio banco di prova in vista dei prossimi Campionati Italiani. L’Alga Atletica Arezzo era presente con Stella Arniani, Gemma Fabbriciani e Filippo Misuri che sono stati convocati nella squadra della Toscana e che sono riusciti a ben figurare nel confronto con coetanei di tutta la penisola, piazzandosi ai primi posti nelle rispettive specialità.

Un piazzamento di assoluto rilievo è stato raggiunto da Arniani che ha chiuso il salto con l’asta al quarto posto con 2.90 metri, poi nella stessa posizione è arrivato anche Misuri che ha rappresentato l’atletica toscana nel salto triplo dove ha sfiorato il podio con una prestazione di 13.31 metri. Una buona prova è stata infine conseguita da Fabbriciani che, nel salto triplo, ha conseguito la misura di 10.82 metri che è valsa l’ottavo posto finale. I risultati raggiunti da questi tre atleti sono frutto del percorso di preparazione tecnica, fisica e caratteriale quotidianamente condotto dallo staff tecnico dell’Alga Atletica Arezzo sulle piste dello stadio “Tenti” che ha permesso di essere competitivi anche a livello nazionale e di contribuire al sesto posto raggiunto dalla squadra della Toscana nella classifica generale del trofeo “Pratizzoli” alle spalle delle sole Lombardia, Veneto, Piemonte, Lazio ed Emilia Romagna. Arniani, Fabbriciani e Misuri hanno arricchito un avvio di stagione particolarmente positivo dove già avevano conquistato medaglie ai campionati regionali e avevano gareggiato con la rappresentativa toscana anche al meeting indoor “Ai confini delle Marche” ad Ancona, riuscendo così a rientrare di diritto tra le promesse dell’atletica leggera giovanile tricolore.