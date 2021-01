AREZZO – Riflessioni spirituali on-line con le Acli

Riflessioni spirituali on-line con le Acli di Arezzo. A partire da domenica 17 gennaio, l’associazione condividerà settimanalmente sulla propria pagina facebook un breve testo dove verranno proposti una serie di pensieri relativi alle Letture domenicali e festive.

Questa nuova rubrica sarà curata da don Aldo Celli, accompagnatore spirituale delle Acli provinciali e parroco della Santissima Annunziata, e andrà a configurare un’ulteriore occasione di catechesi liberamente aperta a tutti gli utenti del social network.

L’iniziativa nasce dalla volontà di consolidare l’impegno del movimento aclista anche nella promozione dei valori evangelici e morali della dottrina cattolica come fondamento di un’azione politica e sociale che viene declinata attraverso l’attenzione verso le situazioni di bisogno e nell’operato quotidiano dei quaranta circoli locali nell’ascolto dei territori e delle comunità. «La nostra intenzione – commenta Luigi Scatizzi, presidente provinciale delle Acli di Arezzo, – è di utilizzare i nostri canali social anche come strumenti costruttivi e positivi per una crescita interiore e spirituale. Le Acli sono un’associazione che trova la propria identità nella dottrina sociale della Chiesa, dunque ci sembrava importante prevedere momenti dedicati alla Parola dove tutti gli utenti, in pochi minuti ogni settimana, potranno trovare una preziosa occasione per fermarsi e per riflettere».