AREZZO – Progetto Zero, tre giornate in farmacia per ridurre i rischi cardiovascolari

Tre giornate in farmacia per prevenire ipertensione, diabete e colesterolo.

Le Farmacie Comunali di Arezzo tornano ad ospitare il “Progetto Zero” che farà affidamento sulla presenza di un infermiere professionista per esami volti a ridurre i rischi cardiovascolari e per consulenze su una migliore auto-misurazione. Promossa da Corman, l’iniziativa è in programma venerdì 14 maggio alla farmacia “Mecenate”, venerdì 21 maggio alla farmacia “Giotto” e venerdì 28 maggio alla farmacia “San Leo”, con appuntamenti da prenotare nella fascia oraria tra le 9.00 e le 13.00 contattando le singole farmacie.

Il “Progetto Zero” fa affidamento sul patrocinio dell’Osservatorio Nazionale sull’Ictus e sul supporto della Società Italiana di Medicina Generale e dell’Associazione Pazienti Alice per la lotta all’ictus cerebrale che hanno aderito a questo percorso di controllo e informazione. Ogni cittadino potrà sottoporsi ad esami per la misurazione della pressione sanguigna, dei valori glicemici e dei valori di colesterolemia, con l’infermiere che si occuperà poi di identificare il rischio cardiovascolare individuale e di fornire suggerimenti personalizzati sulla gestione quotidiana dei disturbi. La finalità di queste giornate è infatti di sensibilizzare sui principali fattori di rischio da tenere costantemente sotto controllo per la prevenzione di patologie quali l’ipertensione, l’ipercolesterolemia e il diabete.

In termini di informazione e benessere, le otto Farmacie Comunali di Arezzo saranno sede fino a sabato 22 maggio anche dell’iniziativa “RitroviAmo la forma” che vedrà i farmacisti a disposizione dei cittadini per consulenze gratuite e personalizzate sulle migliori pratiche per riattivare il metabolismo, per adeguare l’alimentazione all’aumento delle temperature e per ritrovare un giusto equilibrio psico-fisico in vista della bella stagione, stimolando l’assunzione di un corretto stile di vita quotidiano per mantenersi in salute.