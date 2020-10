AREZZO – Positive due addette alla lavanderia della Casa di Riposo Fossombroni

Due addette alla lavanderia interna della Casa di Riposo “V. Fossombroni” sono positive al Covid19. Tutti i dipendenti dello storico istituto cittadino sono stati sottoposti ai periodici controlli per monitorare il virus e, dai risultati dei sessantadue tamponi effettuati, due hanno evidenziato la presenza di contagio.

I due casi, di cui uno a bassa carica virale, interessano operatrici addette al reparto di guardaroba e lavanderia che non sono state a contatto diretto con i residenti e per cui sono state già attivate le adeguate procedure di isolamento domiciliare, mentre i locali dove erano impegnate sono stati immediatamente sanificati. La casa di riposo aveva già attivato tutte le necessarie misure anti-contagio e, a seguito dell’individuazione dei due casi di positività, ha messo in atto procedure di ulteriore compartimentazione dei vari moduli assistenziali per evitare la diffusione all’interno della struttura. Al momento, comunque, tutti gli ospiti risultano asintomatici.